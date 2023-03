¿Qué pasó? Vea el picante cruce entre Linda Caicedo y Leicy Santos en el derbi de Madrid

Las dos colombianas se encontraron este domingo en la cancha en el derbi de Madrid entre el Atlético y el Real.



Por el equipo rojiblanco Leicy Santos, quien volvió después de una larga lesión, y por el cuadro blanco Linda Caicedo, que comenzó por primera vez de titular.



Leicy ingresó para la recta final del encuentro, mientras Linda era figura de su equipo por el desequilibrio en el ataque.

Las dos colombianas se cruzaron de manera poco amistosa en el minuto 87. Fue cuando Linda dominaba el balón cerca del área del Atlético, y allí apareció Leicy para ayudar en marca.



La volante del Atlético le quitó el balón a la vallecaucana, y cuando transitaba hacia predios del Real, la vallecaucana optó por cometerle la falta.



Eso no le gustó a Leicy, quien de espaldas a Linda lanzó varios manotazos, hasta que la árbitra sancionó falta. Las cámaras captaron a la cordobesa bastante molesta, mientras que la jugadora del Real, más tranquila, se retiró de la zona.



Lo que sí no mostraron las cámaras fue si hubo o no saludo entre ellas al final del partido. Las dos son fichas clave en la Selección Colombia que afrontará este año el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.