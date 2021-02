¡Qué momento! La Selección Colombia y sus problemas para afrontar los partidos de eliminatorias

Francisco Henao

A un mes de la tercera doble fecha de eliminatorias rumbo a Catar 2022, las preocupaciones van en alza para la Selección Colombia y su entrenador Reinaldo Rueda.



El bajo nivel de algunos jugadores, la incertidumbre de si grandes figuras podrán asistir y las lesiones de otros son los dolores de cabeza que afronta una tricolor que no puede permitirse dejar más puntos en el camino en la clasificatoria más difícil del mundo.



Si a eso se le suma que deberá enfrentar a la mejor selección del continente (Brasil) y luego visitar a un rival directo (Paraguay), la cosa no se vislumbra nada fácil para un Rueda que apenas dirigirá los primeros juegos de su segundo ciclo.



El País detalla cada una de las problemáticas que envuelven al entorno de la Selección Colombia y explora posibles soluciones, en las que ya debe estar trabajando el cuerpo técnico comandado por el dos veces entrenador mundialista.

Lesiones, a la orden del día

Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado, Duván Zapata y David Ospina son los jugadores —todos titulares— que se encuentran aquejados por lesiones musculares merced del apretado calendario que experimentan con sus clubes en el fútbol europeo.



En un principio, ninguno debería perderse los duelos de marzo por esa cuestión, pero es indudable que la falta de ritmo podría afectarlos.



Mina se recupera de un problema en la pantorrilla que lo tendría otras dos semanas de baja. Cuadrado, por su parte, está afectado en el tendón de la corva del muslo derecho y estará al menos otra semana de baja.



La idea es que vuelva para el juego ante Porto por la vuelta de los octavos de Champions, el martes 9 de marzo.



Duván se lesionó en su cuádriceps izquierdo en el partido entre Atalanta y Real Madrid, pero aún no se confirma su tiempo de baja. Según el DT Gasperini, no sería un inconveniente de consideración.



Las mejores noticias llegan por los lados de Ospina, que ya se recuperó plenamente de una lesión en su aductor y está disponible con Nápoli.

Yerry Mina y James Rodríguez, jugadores del Everton. Foto: AFP

¿Podrán venir los de la Premier?

El endurecimiento de las medidas del Reino Unido para quienes ingresen a su territorio hace que la asistencia de jugadores clave, incluida la gran figura James Rodríguez, aún no esté confirmada.



El mismo ‘10’ aceptó los inconvenientes que rodean su convocatoria, pues de asistir a los partidos ante Brasil y Paraguay deberá, al igual que Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma y Steven Alzate, pasar 10 días de cuarentena estricta a su regreso al territorio británico.



Lo anterior, sumado a que en la normativa extraordinaria de la Fifa por cuenta de la pandemia no se obliga a los clubes a ceder a sus jugadores para las fechas oficiales de selecciones, pone en serias dudas sus presencias.



Un tema más preocupante aún si se tiene en cuenta que Mina, Sánchez, Lerma y James, capitán del equipo, hacen parte de la columna vertebral.



Si bien Brasil también se vería altamente afectado por ausencias como las de Alisson, Éderson, Firmino y Richarlison, Colombia necesita a sus mejores efectivos para levantar cabeza en la competencia.

Inactividad de algunos, bajo nivel de otros

Más allá de la lesión que le aquejaba, David Ospina no venía siendo constante en el arco del Nápoli, donde parece haber perdido el duelo con Alex Meret, pero es cierto que su DT, Genaro Gattuso, es amigo de las rotaciones en la portería.



A su poca actividad se suma la de Falcao García, que desde noviembre no juega con Galatasaray, no obstante de que entrena a la par de sus compañeros desde hace varias semanas.



Los rumores de un posible traspaso a la MLS son cada vez más fuertes. Así las cosas, el ‘Tigre’ no parece ser una opción viable para las jornadas venideras.



Por otro lado, Frank Fabra y Johan Mojica, las dos principales cartas para el lateral izquierdo, no vienen dejando buenas sensaciones. Fabra bajó ostensiblemente su rendimiento en Boca y Mojica, aunque es titular en Elche, no da garantías defensivas.



Garantías que tampoco da Dávinson Sánchez en la zaga central, quien si bien ya actúa más en el Tottenham, no ha podido superar su bache.



Su equipo suele perder y él se ha visto involucrado directamente en varias de las anotaciones en contra.

Un debut muy complicado

De los escenarios para debutar al frente de un combinado nacional quizá hacerlo frente a Brasil, líder con puntaje perfecto, sea el más complicado.



Ese es el panorama que se le avecina a Reinaldo Rueda, quien por cuenta de la pandemia no tendría más que tres sesiones con el grupo completo antes del difícil debut.



La ausencia de amistosos internacionales hacen más complejo que el grupo se adapte a su idea con rapidez, algo imperativo si se tiene en cuenta que Colombia debe sumar tras las sendas humillaciones de noviembre ante Uruguay (0-3) y Ecuador (6-1).



Reinaldo adelantó a inicios de mes un microciclo con jugadores del fútbol local.



Faltaría ver cuál de ellos será tenido en la convocatoria, teniendo en cuenta la ventaja de algunos entrenamientos con el DT.



Por eliminatorias, ‘Rei’ ya enfrentó una vez a Brasil, rumbo a Alemania 2006, en duelo que terminó con empate a 0. Nunca lo ha hecho como local.



A Paraguay lo enfrentó dos veces en Asunción, una con Colombia y otra con Ecuador, con balance de un triunfo y una derrota.