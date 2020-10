Alejandro Cabra Hernandez

El primer gol tras el regreso del fútbol argentino tiene sello colombiano. Johan Carbonero anotó el tanto que dio apertura al marcador ante Patronato para el Gimnasia de Maradona, club en el que debutaba oficialmente este viernes.



En el día del cumpleaños 60 de Diego, Carbonero aprovechó un rebote del arquero visitante Sappa para, con un tiro desde banda derecha que parecía más un centro, vulnerar el arco de Patronato. Claro está, con colaboración del golero, al que le pasó el balón entre las piernas.}



Maradona no vio el gol del ex Once Caldas en el estadio, pues abandonó el 'Bosque' cuando transcurrían 30 minutos de partido.