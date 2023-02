¿Qué le espera a Linda Caicedo en el Real Madrid? La prensa española analiza a la colombiana

Linda Caicedo solo lleva cuatro días en España, y sigue en boca de todos por su sonoro fichaje por el Real Madrid y por los pergaminos que a tan corta edad, 18 años, la tienen ya como una de las mejores del fútbol femenino en el mundo.



La delantera vallecaucana, que se inició en su natal Villagorgona, que se paseó victoriosa por América y Deportivo Cali aún siendo una menor de edad, y que ya es imprescindible en la Selección Colombia mayores, afrontará su primera experiencia internacional, en medio de una gran expectativa.



Linda llegó al Real Madrid, un equipo relativamente nuevo, que en Liga de Campeones no ha trascendido, que en la Liga española sigue tras la saga del Barcelona, y que por eso en el último año decidió reforzar su nómina con jugadoras de renombre para competir con mejores herramientas en todos los frentes.



En el equipo blanco se encontrará con futbolistas de selecciones nacionales como la francesa Naomie Feller, la brasileña Kathellen Sousa, la danesa Sofie Svava y las españolas Athenea del Castillo y Esther González, entre otras, que llegaron recientemente al Real con la meta de posicionar al equipo en los primeros lugares y de paso acabar con la larga hegemonía del Barsa en la Liga española.



¿Qué le espera a Linda en el Real Madrid? ¿Encajará sin problemas en el fútbol español? ¿Podrá con la presión que ya tiene?



Dos periodistas que siguen el fútbol femenino español y europeo, que no le pierden pisada al cuadro blanco, dieron sus opiniones sobre el tema que copa la atención de la afición colombiana.



“Es el fichaje más mediático del Real Madrid”: Marta Griñán, periodista que cubre fútbol femenino para el diario AS de España.



El fichaje de Linda Caicedo es sin duda el más mediático que ha hecho el Real Madrid en estos casi tres años de existencia.



Estratégicamente es una puesta por el presente, pero también por el futuro, al hacerse con una de las joyas del fútbol femenino mundial, la más perseguida y la más codiciada junto con Vicky López, la española que fichó el Barcelona la temporada pasada con apenas 16 años.



Traer a Linda es una decisión muy importante del Real Madrid para pelear contra esa hegemonía que mantiene el Barcelona en España desde hace años.



Sin duda, Linda puede marcar la diferencia y puede ser la futbolista clave en ese futuro próximo del Real Madrid, que, se antoja, será bastante exitoso.



Ahora llega el momento en que el Real Madrid va a luchar por su primer título.



El equipo está en cuartos de final de la Copa de la Reina, con el camino despejado porque ya no está el Barsa en esta ocasión, así que todo se pone de cara para alcanzar ese primer título en la historia del Real Madrid.



El técnico Alberto Toril utiliza dos sistemas futbolísticos: en uno juega con extremas y en el otro juega con línea de tres defensas y arriba dos delanteras.



En ambos casos, creo que Linda Caicedo tiene cabida. La extrema derecha, que es Athenea del Castillo, es titularísima y por ahí no hay dudas para nadie por el nivel que siempre ha mostrado en cada partido.



Por el otro lado, el izquierdo, sí que podría encajar perfectamente la colombiana, retrasando la posición de Olga Carmona por el lateral, y pegada Linda Caicedo a la banda izquierda.



Por allí podrá aprovechar toda esa potencia que tiene, toda esa velocidad, ese regate y esa técnica, y también su remate con la pierna derecha, viniendo desde el extremo izquierdo.



También la veo que puede entrar sin problemas en el otro sistema, acompañando como segunda delantera, ya que el Real Madrid tiene a Esther González que es indiscutible, aunque finaliza contrato a final de temporada, pero está marcando muchísimos goles.



Como segunda punta puede ser también la opción para ella porque Nahikari García no está contando mucho y a Naomie Feller le cuesta un poco ver portería, entonces considero que Linda Caicedo encajaría de esa forma en los dos sistemas más habituales del técnico Alberto Toril.

“Europa va a disfrutar de la calidad de Linda”: Sonia Lus, periodista que cubre fútbol femenino en la Cadena SER de España.



¿Cómo se ha recibido el fichaje de Linda Caicedo por el Real Madrid?

Como una excelente noticia. La acogida ha sido muy buena. Prueba de ello es que el jueves había varios periodistas esperando en el aeropuerto a que llegara la futbolista.



Cualquier persona que esté atenta al desarrollo del fútbol femenino sabe que Linda es uno de los mayores talentos de la actualidad y que el Real Madrid la incorpore a su proyecto solo trae buenos titulares y buenas sensaciones.



Además, es una noticia que trasciende lo estrictamente deportivo. Linda Caicedo ha despuntado en su país y también a nivel mundial, rompiendo muchas barreras de precocidad y eso se proyecta también en su llegada al Real Madrid.



Quizá es el club con más historia del fútbol mundial, pero en la parcela femenina solo tiene tres años de vida, así que puede ser muy gratificante ver cómo crecen los dos proyectos a la vez, el de Linda Caicedo y el del Real Madrid femenino.



Por otro lado, que varios equipos estuvieran detrás de su fichaje, y equipos tan punteros como Barça o Chelsea, le da otra trascendencia a la operación.



A nadie se le escapa el golpe moral y de efecto que da el Real Madrid con esta incorporación. A nivel España, porque el Barça también quería su fichaje, y a nivel Europa, porque se llevan a una jugadora que apunta a estrella mundial.



¿De qué forma encajaría en el equipo y qué equipo se va a encontrar?

Se va a encontrar un equipo joven, con mucho margen de mejora, con mucha ambición y con el hambre que supone llevar la camiseta del Real.



Como decía antes, no tiene mucho tiempo de vida. Y desde el club tienen claro que les queda camino para llegar a los grandes de Europa, y que tienen que llevar su propio ritmo de crecimiento. Pero, claro, en el Real no se contempla otro vocabulario que no sea el de la victoria. En los años que tiene de existencia, la filosofía está bastante clara.



Hablamos de jugadoras jóvenes, con mucho talento y con mucho margen de crecimiento. Y a ellas se le suman 5 o 6 jugadoras con experiencia y bagaje contrastado.



Y en este plan, Linda Caicedo encaja a la perfección. La parcela ofensiva del Real Madrid cuenta con futbolistas como Weir, Esther, Athenea, Feller o Nahikari, así que la llegada de Linda Caicedo supone más competencia y que —por tanto— suba el nivel en el equipo de Toril.



Si no cambian las cosas, el año que viene jugarán de nuevo Champions, así que Europa podrá disfrutar también de la calidad de Caicedo en la mejor competición continental.

En detalle

El debut de Linda Caicedo depende de un reacondicionamiento físico que hará, y de cómo vaya su procedo de adaptación.



Sin embargo, es posible que su estreno se dé más rápido de lo previsto. El Real jugará el sábado 4 de marzo frente a Alhama, equipo que es penúltimo en la tabla.



Si no juega allí, tendría otra posibilidad el jueves 9 de marzo frente al Villarreal por los cuartos de final de la Copa de la Reina.



El líder de la Liga femenina en España es Barcelona con 57 puntos, seguido del Real Madrid con 52.