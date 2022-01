¿Qué es el GBE?: estas son las razones por las que Yaser Asprilla se acerca al Deportivo Cali

El extremo Yaser Asprilla, canterano del Envigado y que ayer fue una de las gratas sorpresas en la Selección Colombia frente a Honduras, fue adquirido por el Watford de la Premier League, pero todavía no puede jugar en el fútbol inglés.



Desde 2016 la FA expidió el GBE (Governing Body Endorsement), que son unas series de 'logros' que debe cumplir cualquier futbolista no europeo para trabajar y jugar en las competencias del Reino Unido.



Estos logros son:

-Disputar todas las competencias done su equipo actual participe.

-Calidad del club que realiza el traspaso (basado en puntos, objetivos logrados y calidad de la Liga participante)

-Competir en campeonatos internacionales y demostrar progreso en estas.



Por esta razón, el talentoso futbolista de 18 años no podría dar el salto hacia Inglaterra y el Watford estaría buscando alternativas para que pueda cumplir con esos requisitos y llevárselo para el mercado de verano.



Una de esas posibilidades es quedarse en Colombia y jugar en alguno de los clubes que tiene competencia internacional. Según información periodística, Deportes Tolima y Deportivo Cali serían los únicos equipos que representarían algún interés del Watford, para que juegue su 'pupilo', pues ambos están en fase de grupos de la Libertadores.



Desde Ibagué manifestaron que no es posible poder fichar al juvenil Asprilla, pues ya completaron la plantilla para la Liga y la Copa Libertadores.



En el caso del Deportivo Cali, todavía no se conoce la postura oficial del verdiblanco, por lo que no se puede descartar o confirmar un interés para fichar al deportista.



La otra opción que maneja el Watford es prestarlo a otro club suramericano que compita la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Sin embargo, el temor es que no le den participación al extremo colombiano y se quede sin fogueo y sin minutos por un semestre.