¿Qué dicen las estadísticas?: Los números previos al duelo de Colombia frente a Bolivia

Este jueves en el Metropolitano empieza el último gran reto para la Selección Colombia que tiene la intención de lograr un cupo directo a Catar 2022, y aunque parece una misión casi imposible, pues Colombia tiene una probabilidad de (1.22) 82% de quedar fuera del Mundial. Existe una opción lejana de lograrlo y a eso apuestan los jugadores y el cuerpo técnico nacional.



Sin duda, habrá muchas emociones en estas últimas dos fechas. Bolivia será el primer reto y la probabilidad que tiene Colombia de llevarse el triunfo es de (1.10) 90% , de las más altas que se registran

en los 5 partidos de esta penúltima fecha. Mientras que la probabilidad de que Bolivia le gane a Colombia es de (23.0) 4,3%.



Colombia está séptima con 17 puntos y menos tres (-3) en diferencia de gol. Para tener chances también debe ganar en Puerto Ordaz ante Venezuela y a pesar de que no le gana de visita desde el 15 de diciembre de 1996 cuando derrotó a la selección patriota, en San Cristóbal por 2 a 0, el combinado nacional también es favorito en este partido con una probabilidad de triunfo del (1.91) 52,4%. A su vez, Venezuela tiene una

opción de(4.0) 25% de llevarse la victoria.



Así las cosas, frente a los pronósticos de la Eliminatoria a Catar 2022,

Betfair, especialista en análisis de probabilidad para eventos deportivos dice que Uruguay tiene una chance alta de mantener la posición con (1.33) 75%, en el 5 lugar Perú, que está en repechaje tiene una opción de (4.0) 25%, de ir a Catar, y Chile que está afuera, tiene una opción

difícil por los rivales que enfrenta aún así maneja una probabilidad de (21.0) 4.8%, luego aparece Colombia en con una oportunidad muy pequeña pero latente de la cual están pegados todos los aficionados.



Las últimas novedades



El técnico Reinaldo Rueda confirmó que figuras con gran talento como James Rodríguez, Luis Díaz y Juan Fernando Quintero, quien vuelve tras varios partidos ausente, buscarán la hazaña, luego de varias presentaciones en las cuales no han logrado marcar la diferencia. Para Betfair,



James tiene una probabilidad de (2.38) 42% de anotar ante Bolivia, mientras que para ‘Lucho’ Díaz es de (2.2) 45,5%. A su vez, el jugador del Al-Rayyan, tiene un chance de (3.5) 28,6% de anotar ante Venezuela y para el del Liverpool es de 3.25 (30,8%).



Algo para destacar es la convocatoria de Harold Preciado, campeón con el Cali, y hoy en Santos Laguna; otro es Alfredo Morelos, jugador del Rangers de Escocia, que viene de meterse a cuartos de final de la Europa League. Dos delanteros que, espera Rueda, vengan a dar una mano para lograr ese anhelado gol que ha estado tan ausente en el onceno nacional.



A su vez, la probabilidad de que Colombia vuelva a marcar, al menos un gol, en estos encuentros cruciales es de (1.01) 99% ante Bolivia y de (1.2) 83,3% frente a Venezuela.



La mesa está servida y solo resta esperar a que Colombia haga el milagro y no se baje de la cita orbital de fin de año.