¿Pueden viajar tranquilos? Lo que la comunidad LGTBI debe saber para asistir al Mundial Catar 2022

El emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad al Thani, afirmó que todos los aficionados serán acogidos "sin discriminación" en el Mundial organizado por su país ante los recelos por el trato a los seguidores LGTBI+.



El pueblo catarí "abrirá sus puertas a todos los aficionados, sin discriminación, para que puedan aprovechar los partidos de fútbol y la atmósfera extraordinaria del torneo", que se celebrará del 20 de noviembre al 18 de diciembre, dijo el emir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.



"El pueblo catarí acogerá con los brazos abiertos a los seguidores del fútbol de todos los horizontes", insistió el jeque ante la asamblea de líderes mundiales.



Aunque no mencionó ningún grupo específico, las declaraciones del dirigente parecen un intento de tranquilizar los temores expresados por asociaciones de aficionados o federaciones como la noruega hacia el trato al colectivo LGTBI+.



La homosexualidad es ilegal en este país del Golfo, pero los organizadores de la Copa del Mundo han tratado de calmar la situación asegurando que las parejas homosexuales no serán molestadas durante el torneo.



La FIFA también aseguró que las banderas arcoiris, símbolo de la comunidad LGTBI+, estarán autorizadas alrededor de los estadios.



"No creemos en las demostraciones públicas de afecto, pero estamos igualmente convencidos de la necesidad de acoger a todo el mundo, sea cual sea su origen", declaró Hassan al Thawadi, secretario del Comité de Organización del Mundial al ser interrogado sobre el colectivo LGTBI+ en una rueda de prensa el lunes en Nueva York.