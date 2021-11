¡Prográmese! Estos son los partidos del día en Liga de Campeones con colombianos a bordo

Este miércoles se jugarán más partidos de Liga de Campeones y allí estarán, como siempre, los futbolistas colombianos.



La programación de los encuentros que acaparan la atención de los aficionados son los siguientes:



12:45 del día: Real Madrid vs. Shakthar

12: 45: Milán vs. Porto (Luis Díaz sería titular y Matheus Uribe descartado por lesión).

3:00 p.m.: Sporting de Lisboa vs. Besiktas

3:00 p.m.: Borussia Dortmund vs. Ájax

3:00 p.m.: Sheriff de Moldavia (con Danilo Arboleda y Frank Castañeda) vs. Inter de Italia

3:00 p.m.: Liverpool vs. Atlético de Madrid