¡Prográmese! Estos son los horarios de los sorteos de la Champions League, Europa y Conference

Italia como sorprendente potencia con tres representantes (Nápoles, Inter, AC Milan), el vigente campeón Real Madrid como único español en liza y el Manchester City tras su exhibición goleadora de octavos: los ocho cuartofinalistas de la Liga de Campeones conocerán el viernes su suerte, con un sorteo a las 6:00 de la mañana, hora de Colombia.



En el horizonte está la gran final del 10 de junio en el estadio Atatürk de Estambul.



Los cuartos de final se jugarán en abril (11-12 la ida, 18-19 la vuelta) y las semifinales en mayo (9-10 la ida y 16-17 la vuelta).



Hasta ahora, el máximo torneo europeo ha visto la caída ya de grandes estrellas y no estarán en cuartos referentes como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Robert Lewandowski o Mohamed Salah. Por ello las previsibles estrellas de los cuartos se llaman Erling Haaland, Victor Osimhen, Karim Benzema o Sadio Mané.



Benzema, Balón de Oro, fue ya clave en la conquista del título europeo del Real Madrid en 2022, con 15 tantos marcados en esa edición.



El Real Madrid fue el único club español en octavos de final, donde eliminó al Liverpool, que había sido su rival en la final de 2022. Las esperanzas de la Liga española se concentran por lo tanto en el equipo de Carlo Ancelotti, el club que ostenta el récord de títulos en la competición, con trece.



Los madrileños pueden tener que enfrentarse en cuartos con alguno de los grandes a los que dejó fuera en el camino al título continental de la pasada temporada, como Manchester City (semifinal en 2022) o Chelsea (cuartos en 2022).



El Benfica, ¿el más asequible?



Los clubes ingleses, representados por City y Chelsea, no serán los más numerosos en los cuartos, ya que ese honor recae en Italia, con Nápoles, Inter de Milán y AC Milan. No había tantos clubes del 'Calcio' a estas alturas de la competición desde 2006.



No hay ningún club italiano campeón de Champions desde el Inter en 2010 y el año pasado no hubo ningún equipo de ese país en cuartos de final, lo que evidencia la progresión de este curso.



El sorteo de Nyon (Suiza) puede deparar además un espectacular derbi lombardo Inter-Milan, ya que el viernes no hay condicionantes y será el azar el que determine los enfrentamientos.



También podría haber enfrentamientos entre clubes que ya coincidieron este curso en la fase de grupos, si hay duelos Chelsea-AC Milan o Bayern Múnich-Inter de Milán.



Sobre el papel, el rival menos fuerte sería el Benfica, pero el equipo lisboeta está viviendo una gran temporada. Ganó su grupo por delante del París Saint-Germain y en la liga portuguesa es líder destacado, con apenas una derrota en 24 partidos.



Los más románticos pueden incluso soñar con un Benfica-Real Madrid que haga recordar 1962, cuando el equipo luso de Eusebio venció 5-3 en la final.



Además de los cuartos de final de la Champions, la UEFA procederá también el viernes al sorteo del cuadro para las futuras semifinales de la Champions, así como al de los cuartos de la Europa League, que será a las 7:00 de la mañana (hora de Colombia) y el de la Conference League una hora más tarde.