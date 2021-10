Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, invitado especial en el juego de la Selección Colombia ante Ecuador

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encuentra en Colombia desde el día Miércoles, por ser un invitado de la federación por la inauguración de la nueve sede en Barranquilla.



Con una sonrisa y contagiado con el calor de la casa de la Selección, Infantino cumplió con la cita en el encuentro de Colombia vs. Ecuador, además, aprovechó su asistencia en esta fecha de eliminatorias y volvió a manifestar su idea de hacer un Mundial cada dos años.



"Bienvenidos a mi casa, a mi tierra, a este hermoso país y a Barranquilla. Me siento en casa. Es una emoción estar aquí porque desde hace un par de semanas, cuando empezamos a preparar este viaje, pude cenar con el Presidente Iván Duque en Nueva York y por supuesto hablamos de fútbol. Hace 3 o 4 días me encontré con James en Doha, le envió un abrazo enorme a todos y dijo que está listo para el Mundial en Qatar", comentó el presidente de la FIFA.



Otra de las personalidades del fútbol internacional que se encuentran en la capital atlanticense es Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.