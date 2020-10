Alejandro Cabra Hernandez

Portugal y Francia no dan tregua en la Liga de Naciones; Inglaterra e Italia sufren

Portugal y Francia, ganadores contra Suecia y Croacia respectivamente este miércoles en la 4ª fecha de la Liga de Naciones, continúan con su duelo a distancia, mientras que Inglaterra e Italia dejaron escapar puntos en casa y el liderato de sus llaves.

El pulso Francia-Portugal se mantiene a distancia

Vencedores contra Suecia (3-0) y en Croacia (2-1) respectivamente, Portugal y Francia mantienen su duelo en la cumbre en el grupo 3 de la Liga A, donde colideran con los mismos 10 puntos.



Antoine Griezmann adelantó a los Bleus al comienzo del partido (8) y Nikola Vlasic empató para los croatas mediada la segunda parte (64), minutos antes de que Kylian Mbappé (79) decidiera la victoria para los actuales campeones del mundo.



Pese a no contar con su estrella Cristiano Ronaldo, infectado con el covid-19, Portugal, vigente campeón continental y de la Liga de Naciones, venció por 3-0 con dianas de Bernardo Silva (21) y Diogo Jota (44 y 72).



Las dos selecciones líderes se disputarán en las últimas dos fechas, a mediados de noviembres, el primer puesto del grupo, que clasifica para la 'Final Four' de esta Liga de Naciones. Portugal parte con ventaja gracias a una mejor diferencia de goles: +8 por los +4 de los 'Bleus'.

Inglaterra tropieza y Bélgica lo aprovecha

Dinamarca sorprendió en Wembley (1-0) a Inglaterra, que ya no es líder de la llave A2 merced al triunfo de Bélgica contra Islandia (2-1) en Reikiavik, y además fue superada por los daneses.



Los 'Three Lions' se hundieron en pocos minutos: el defensa central Harry Maguire vio su segunda tarjeta amarilla (31) y, al poco (36), el centrocampista del Inter de Milán Christian Eriksen marcó de penal el único tanto del partido en su duelo número 100 con Dinamarca.



A la misma hora, Bélgica no tuvo un trámite en Islandia. Romelu Lukaku adelantó a los suyos al poco de comenzar el partido (9) pero su diana fue igualada al poco por la de Birkir Saevarsson (17). El atacante del Inter de Milán daría a los 'Diablos Rojos' la victoria gracias a un gol de penal (38) cometido sobre él mismo.



Con 9 puntos, Bélgica se levanta de su derrota del domingo en Inglaterra (2-1) y asalta en solitario el liderato de la llave 2, con dos unidades de ventaja sobre Dinamarca e Inglaterra.

Italia se atasca y entrega el liderato a Polonia

Hasta el momento líder del grupo A1, Italia se atascó contra Países Bajos en Bérgamo (1-1) luego de que un tanto de Donny van de Beek (25) igualara el gol inicial de Lorenzo Pellegrini (16).



Un empate que celebran en Polonia, sólidos y eficaces ante Bosnia-Herzegovina (3-0) y nuevo líder del grupo. Romo contra la 'Nazionale' (0-0) el domingo, Robert Lewandowski aprovechó para hacer un doblete, sus primeros goles con la selección desde noviembre de 2019.



Los polacos cuentan con 7 puntos, uno más que Italia y dos más que los neerlandeses.