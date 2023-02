¿Por qué Linda Caicedo eligió al Real Madrid? Las razones que la llevaron al elenco 'merengue'

Hasta hace poco más de un mes las opciones que Linda Caicedo fuera al Barcelona eran tan reales, que aunque aparecieron muchas ofertas sobre la joya del fútbol femenino de Colombia, sus caminos parecían conducirla firmemente hacia la capital catalana.



El tema incluso lo abordó el mismísimo presidente del Barsa, Joan Laporta, que en reiteradas ocasiones habló de los contactos para fichar a Linda, y de las bondades de la futbolista colombiana.



Pero las cosas fueron cambiando paulatinamente. El Barcelona hizo una oferta, económica y de proyección de Linda, y de ahí no se movió por varias razones: no podía prometer más de lo que no podía.



En lo económico hay dificultades en la entidad azulgrana, y en lo deportivo, el proyecto está liderado en la cancha nada menos que por Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro como la mejor del mundo.



Además, en el Barcelona estaba claro que más allá de sus condiciones, Linda podía quedar opacada por la cantidad de jugadoras internacionales que tiene el Barcelona, y las promesas que vienen en camino, como Vicky López, la joya española de solo 16 años, y a quien Linda enfrentó en el Mundial Sub 17 de Costa Rica el año pasado.



Mientras había una oferta del Barcelona que no satisfacía del todo a Linda, a su familia y a su empresario, estaba otra que también analizaban por la grandeza del equipo: la del Real Madrid.



Las otras, del Chelsea, Bayern Múnich y de equipos de Estados Unidos, estaban sobre la mesa, pero no seducían tanto.



La del Real llamó la atención de Linda y sus manejadores. El equipo madrileño, más que lo económico, le ofrecía a la colombiana la posibilidad de ser la cabeza de un ambicioso proyecto que busca acabar con la hegemonía del Barcelona en la liga.



Linda será la líder, claro está, acompañada de jugadoras más veteranas del equipo, y será también la imagen del equipo femenino.



Además, gozaría de todas las garantías y comodidades como vivienda y carro, para su adaptación y para que pueda desarrollar su fútbol.



En lo económico, la oferta doblaba a la del Barcelona, con algunas mejoras sustanciales para el segundo año en la que le doblarían el salario que inicialmente va a devengar, y en su tercera temporada se lo triplicarían.



Ante ese panorama, Linda dio el sí y desde este lunes comenzará en forma su aventura en el Real.