¿Por qué el Real Madrid no ha oficializado el fichaje de Linda Caicedo? Esto es lo que se sabe

Linda Caicedo llegó el jueves a Madrid y se tenía previsto que este viernes firmara su contrato como nueva jugadora del equipo blanco.



Fuentes cercanas a la jugadora aseguraron que después de firmar su vínculo con el Real Madrid, fuera presentada a las 3:00 de la mañana, hora colombiana, 9:00 a.m. de España.



Sin embargo, han pasado las horas y no se sabe nada sobre el tema, lo que ha generado mucha inquietud por parte de aficionados en las redes sociales.



El País consultó dos fuentes en Madrid y ambas dieron sus versiones sobre el por qué el equipo blanco aún no se ha pronunciado sobre la que es considerada luna de sus contrataciones más importantes.



"La tónica habitual en el Real Madrid es que anuncien el fichaje alrededor de 24 horas después de que la jugadora se despida de su anterior club. Eso quiere decir que lo pueden oficializar este mismo viernes en la tarde o ya lo dejarían para el sábado en la mañana de España", aseguró una de las fuentes consultadas.



Eso tal vez explica el mensaje de despedida del Deportivo Cali que este viernes en la madrugada de Colombia, a través de su cuenta de Instagram, publicó Linda Caicedo.



Otra fuente le manifestó a El País que "El Real Madrid no ha presentado a ninguna jugadora de las que ha contratado, no suele ser lo habitual. En comunicaciones falla mucho porque siempre hay silencio, no anuncian nada. Y supongo que deben estar enfadados porque Linda habló un par de cositas en el aeropuerto".



Se espera entonces que a través de sus redes sociales el equipo blanco por lo menos de pistas en cuanto a la firma de contrato de Linda Caicedo. Es probable que sea este mismo viernes.