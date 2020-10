Polémica sobre nuevo proyecto de 'Super Liga Europea' de fútbol

Juan Carlos Pamo

No es oficial, pero se ha ganado ya críticas: el proyecto de una 'Super Liga Europea' de fútbol, que reuniría a los mejores clubes del continente y que estaría apoyado por la FIFA, suscitó este martes la oposición de la Liga española y de varios grupos de hinchas.



Según Sky Sports, hay negociaciones para la creación de esta nueva competición, que se añadiría a las ya existentes, como la Liga de Campeones y la Europa League.



La nueva 'Super Liga' reuniría a los 18 mejores equipos de los principales campeonatos europeos, con 'playoffs' al final de temporada, siguiendo un modelo similar a la Final 8 de la Champions, disputada en agosto en Lisboa.



Si el proyecto se convierte en realidad, habría partidos entre semana para no coincidir con los de las ligas nacionales y el calendario se cargaría todavía más para los grandes.



El presidente de la Liga española, Javier Tebas, consideró que estos "proyectos en la clandestinidad son proyecto de barra de bar" y que esa Super Liga generaría "muchos daños económicos a los propios organizadores".



"No sabéis hasta qué punto los hinchas odian vuestro concepto" , señaló por su parte la Asociación Inglesa de Aficionados de Fútbol, que estima que estas competiciones son proyectos de "millonarios" .