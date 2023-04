Este domingo se disputó uno de los juego más llamativos de la jornada 30 de la Premier League de Inglaterra, entre Liverpool y el Arsenal.



Duelo en el que comenzaron ganando los londinenses con anotaciones de Gabriel Martinelli y Gabriel Jesus, pero no supieron cuidar su ventaja y terminaron en igualdad gracias a los goles de Mohamed Salah y Roberto Firmino.



Resultado que no le conviene para nada al ‘Gunners’ en sus aspiraciones de conseguir la Liga, en la cual llevan varios años de sequía.



Pero una de las acciones que marcó el compromiso, fue el codazo que recibió el defensor del Liverpool Andy Robertson, por parte del juez de línea Constantine Hatzidakis, cuando finalizó el primer tiempo.



El partido se calentó tanto que los jugadores de ambos equipos se enzarzaron en varias discusiones al retirarse a los vestuarios y, más sorprendente, el juez de línea Constantine Hatzidakis pareció lanzar un codazo a Robertson, que estaba protestando y que no le impactó en la cara por poco.



"¡El juez de línea me ha pegado un codazo en la garganta!", clamó un sorprendido Robertson a la cámara a pie de campo del difusor Sky Sports.



El organismo responsable del arbitraje profesional en Inglaterra (PGMOL) anunció nada más acabar el partido que abre una investigación para esclarecer este incidente.



Muy Liga MX



Así el codazo del árbitro abanderado a Robertson durante el Liverpool - Arsenal pic.twitter.com/JI7bPSxcvT — Cancha Neutral (@canchaneutral1) April 9, 2023