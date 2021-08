Pochettino alaba la energía increíble de Lionel Messi y planea su once ideal para el PSG

El entrenador argentino del París SG Mauricio Pochettino elogió este viernes a su compatriota Lionel Messi, por su energía "increíble" en el entrenamiento, a la vez que recordó la necesidad para él de "construir un equipo" más allá de los nombres de su plantel.



"Lo he visto feliz, con una energía increíble", declaró el técnico desde el centro de entrenamiento del club parisino en Saint-Germain-en-Laye.



Oficialmente del PSG desde el martes, la 'Pulga' se encontró el jueves con sus nuevos compañeros, en un nuevo capítulo para él luego de 21 años en el FC Barcelona.



Al verlo, "tenemos la misma sensación que toda la platilla, que todos los aficionados. El entusiasmo, la energía positiva", explicó Pochettino.



"El planeta entero lo vio (la llegada de Messi), fue como el 'Big Brother' (sonríe). Los jugadores recibieron a Leo de manera increíble, hay un buen 'feeling'", prosiguió Pochettino.



'Poche', además de la nacionalidad y de haber vivido en Barcelona, comparte con Messi el haber pertenecido ambos a Newell's Old Boys argentino.



"Es uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor", indicó Pochettino.



Pero el técnico recordó que su responsabilidad es "ganar", lo que pasa, en su opinión, por la construcción de un grupo sólido.



"Nuestro reto, en el cuerpo técnico, es que los grandes nombres del plantel puedan ser un equipo en el terreno de juego, con disciplina, unidad", afirmó.



"Hay que crear una dinámica en la que cada jugador tenga su espacio y pueda sentirse importante", insistió.