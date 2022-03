Perú presenta denuncia a FIFA contra árbitro brasileño Daronco por jugada polémica

Perú presentó una denuncia ante la FIFA contra el árbitro brasileño Anderson Daronco por su polémica actuación en el partido contra Uruguay por penúltima fecha del clasificatorio sudamericano al Mundial de Catar-2022, informó el domingo la Federación Peruana de Fútbol (FPF).



"La FPF pone en conocimiento que se presentó, el último viernes, una denuncia contundente ante la FIFA, respecto a la actuación del árbitro Anderson Daronco, por los hechos públicamente conocidos”, indica un comunicado de la FPF.



"La FPF espera pronta respuesta de la FIFA bajo un conducto regular en sus procedimientos", agrega la misiva.



En los últimos minutos de la derrota 1-0 de Perú contra Uruguay del viernes se produjo una polémica jugada en el Estadio Centenario.



El arquero uruguayo Sergio Rochet logró contener el balón, pero retrocedió un metro detrás de la línea de meta y desató el debate porque, según el lado peruano, la pelota en sus manos habría traspasado el límite de la línea de gol e ingresado toda al arco.



La Conmebol reveló el audio y video VAR de la acción, donde determinó que no hubo gol.



Con 21 puntos y quinto en la tabla, Perú depende de sí mismo para lo cual debe vencer el martes en Lima a Paraguay y asegurarse la repesca para enfrentar a una selección asiática en junio.



En caso de empate en Lima, la blanquirroja deberá esperar a que Colombia (20) no le gane a domicilio a Venezuela y Chile (19) no haga lo propio ante Uruguay en Santiago.