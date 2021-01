"Perder ha sido muy duro": Koeman, sobre la derrota del Barcelona en la Supercopa

Alejandro Cabra Hernandez

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, admitió que ha sido "muy duro" perder la Supercopa de España contra el Athletic de Bilbao este domingo, aunque matizó que "no es muy grave".



"Estamos decepcionados, tristes por el resultado final, jugamos final para ganar y no para perder", admitió Koeman en rueda de prensa.



"He visto cosas que hemos mejorado, pero claro que hay cosas que tenemos que mejorar defensivamente, cerca de nuestra área hay que estar más contundentes, en este sentido podemos mejorar", añadió el técnico azulgrana.

Lea también: Bilbao ganó la Supercopa en un juego en el que expulsaron a Messi por primera vez en el Barsa



"No es muy grave perder hoy y tampoco hubiera sido muy importante ganar, aunque sí ha sido muy duro perder", dijo Koeman, que insiste en que "no es un paso atrás".



"Siempre ganar títulos te conviene para demostrar que estamos en el buen camino, pero es sólo un partido, es Supercopa, y vamos a demostrar en los próximos partidos que estamos en un buen camino", aseguró.



El técnico azulgrana, en cambio, evitó pronunciarse sobre la actuación de los árbitros y la expulsión de Leo Messi, que finalmente jugó pese a ser duda por unas molestias físicas.



"Leo, después de tantos años en el fútbol sabe perfectamente cuando está en condiciones de jugar. Hemos hablado y ha dicho que estaba en condiciones de empezar. Ha aguantado el partido, ha hecho el máximo y nada más", concluyó Koeman.