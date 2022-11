¡Pendientes! Este lunes se realizará el sorteo de los octavos de final de la Champions League

¿Habrá un reencuentro París SG-Real Madrid o un gran pulso Liverpool-Bayern Múnich? Los equipos que terminaron líderes en su grupo de la Liga de Campeones intentarán evitar sobre todo al PSG y al Liverpool en el sorteo de octavos de final, que tiene lugar el lunes (11h00 GMT) en Nyon (Suiza).



¿Quién tendrá que frenar al trío Messi-Neymar-Mbappé o al talento de Mohamed Salah? Los cabezas de serie del torneo serán los equipos que acabaron en el primer puesto en la recién acabada fase de grupos, mientras que en la Copa 2 estarán los ocho equipos que fueron segundos, de ahí que PSG y Liverpool puedan quedar emparejados con algún otro gigante continental.



El sorteo del lunes a las 6:00 a.m, hora colombiana, tiene restricciones: no pueden enfrentarse en octavos dos equipos que coincidieran en su grupo de este Champions, ni dos formaciones del mismo país.



Por ello, el Liverpool no jugará contra el Nápoles, ni contra los otros tres equipos ingleses (Chelsea, Manchester City, Tottenham). Puede quedar emparejado con Bayern Múnich, Real Madrid, Oporto o Benfica.



No está siendo un inicio de curso bueno para el Liverpool, que además de su segundo puesto del grupo está lejos de los primeros lugares en la Premier League.



Sin embargo, las eliminatorias de octavos se jugarán en febrero y marzo, y puede que para entonces el equipo de Jürgen Klopp, lleno de estrellas, haya encontrado por fin el tono de su juego.



Real Madrid, único español

El azar determinará el grado de dificultad para los grandes de Europa.



El Real Madrid, defensor del título, será el único club español en el sorteo de octavos de la Champions League. El FC Barcelona y el Sevilla fueron terceros de sus grupos y pasarán a jugar la Europa League, mientras que el Atlético de Madrid fue colista de su llave y su andadura europea terminó ya este curso.



El equipo de Carlo Ancelotti no puede quedar emparejado en el sorteo con el RB Leipzig alemán, segundo de su grupo, pero el resto de opciones se mantienen abiertas.



Resulta muy diferente la perspectiva de tener que jugar ante Liverpool, PSG o AC Milan, que hacerlo frente a otros adversarios teóricamente más abordables, como Brujas o Eintracht Fráncfort.



El año pasado, el Real Madrid tuvo un duro pulso en octavos ante el París Saint-Germain y ambos equipos podrían volver a enfrentarse.



El PSG de Neymar, Lionel Messi y Kylian Mbappé vio escaparse el liderato de su grupo en el último instante de la última jornada.



Pese a ganar 2-1 en Turín a la Juventus, el París Saint-Germain vio esfumarse la primera plaza por un gol tardío del Benfica para ganar 6-1 al Maccabi Haifa. Los lisboetas adelantaron a los parisinos, con los que estaban igualados a todo, por un mayor número de goles marcados fuera de casa, ¡el séptimo criterio de desempate!



Si el Real Madrid es el único equipo español en octavos, el PSG es el único francés.



El Manchester City, otro de los favoritos, intentará que este año sea el bueno para sus aspiraciones.



Con su prodigio noruego Erling Haaland, parece todavía mejor armado que el pasado curso y la Champions es su gran obsesión.



Para muchos equipos de la Copa 2, Oporto y Benfica parecen los 'cabezas de serie' más asequibles, pero los dos históricos portugueses han hecho una gran fase de grupos y no incitan a un exceso de confianza.



Sorteo de octavos de la Liga de Campeones:



- Copa 1 (campeones de grupo):



Nápoles (ITA), Oporto (POR), Bayern Múnich (GER), Tottenham (ENG), Chelsea (ENG), Real Madrid (ESP), Manchester City (ENG), Benfica (POR)



- Copa 2 (segundos de grupo):



Liverpool (ENG), Brujas (BEL), Inter de Milán (ITA), Eintracht Fráncfort (GER), AC Milan (ITA), RB Leipzig (GER), Borussia Dortmund (GER), París Saint-Germain (FRA)



Sorteo del 'playoff' de acceso a octavos de final de la Europa League:



- Copa 1 (segundos clasificados de grupos de Europa League, los primeros de grupos pasaron directamente a octavos y no deben jugar este 'playoff'):



Manchester United (ENG), Midtjylland (DEN), Mónaco (FRA), Nantes (FRA), PSV Eindhoven (NED), Rennes (FRA), Roma (ITA), Unión Berlín (GER)



- Copa 2 (terceros clasificados de los grupos de la Liga de Campeones):



Ajax (NED), Barcelona (ESP), Juventus (ITA), Bayer Leverkusen (GER), Salzburgo (AUT), Sevilla (ESP), Shakhtar Donetsk (UKR), Sporting Lisboa (POR)