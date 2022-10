Pelé lamentó lo sucedido en Indonesia: "El fútbol y la violencia no combinan"

La leyenda brasileña del fútbol Pelé se solidarizó este lunes con los familiares de las víctimas de la estampida en un estadio de fútbol de Indonesia y consideró que "la violencia no combina con el deporte".



"Deseo mucha paz y amor a todo el pueblo de Indonesia. La violencia no combina con el deporte. No existe dolor en la derrota que justifique que perdamos el amor al prójimo. El deporte debe ser siempre un acto de amor", escribió 'O Rei' en su cuenta en Instagram.



El exdelantero, de 81 años, acompañó el mensaje con una imagen de un niño sentado junto a un gran corazón formado por velas, con fotografías de las víctimas adentro.



Al menos 125 personas fallecieron, entre ellas 32 niños, y otras 323 resultaron heridas el fin de semana en Indonesia, cuando las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno en un estadio repleto y se desató una estampida.



La tragedia, una de las peores de la historia del fútbol, ocurrió la noche del sábado en la ciudad de Malang luego de que fanáticos del equipo local Arema FC invadieron la cancha del estadio Kanjuruhan tras perder 3-2 ante sus archirrivales Persebaya Surabaya.



La policía respondió con el lanzamiento de gas lacrimógeno a las graderías abarrotadas, llevando a los espectadores a correr en masa a los pequeños portones donde quedaron aplastados o asfixiados, según testigos.