Paul Pogba se vuelve a lesionar y estará tres semanas de baja con la Juventus

El centrocampista de la Juventus Paul Pogba estará de baja tres semanas por una nueva lesión en un aductor, por lo que se perderá previsiblemente la próxima convocatoria de la selección francesa, señaló este lunes una fuente del club italiano.



"No regresará antes de la tregua internacional, en unas tres semanas", señaló esta fuente del club a la AFP.



Pogba, que se lesionó el domingo por la mañana cuando entrenaba el lanzamiento de faltas, se perderá por tanto los partido de su selección clasificatorios para la Eurocopa 2024 ante Países Bajos (24 marzo) e Irlanda (27 marzo). El seleccionador Didier Deschamps anunciará la convocatoria el jueves.



Pogba, 91 partidos internacional y campeón del mundo en 2018, no juega con la selección francesa desde marzo de 2022. Se perdió por una lesión en la rodilla derecha el pasado Mundial de Catar en el que su equipo fue subcampeón.



El centrocampista de 29 años regresó a la competición el 28 de febrero ante el Torino (4-2) y tuvo también minutos de juego ante la Roma (0-1). No jugó en la victoria 4-2 de la Juventus contra la Sampdoria el domingo.