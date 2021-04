Paso en falso de Santos, Nacional, Vélez e Inter en apertura de fase de grupos de Libertadores

Juan Carlos Pamo

Santos, finalista de la pasada edición, Nacional, Internacional y Vélez dieron este martes un paso en falso en la apertura de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, una primera jornada beneficiosa para Flamengo, Sao Paulo, Argentinos Juniors y Barcelona.



El 'Peixe', actuando en su estadio de Vila Belmiro, se vio sorprendido por el ecuatoriano Barcelona con una victoria de 2-0, gracias a los goles de Carlos Garcés (53) y Pará (69, en contra), en la apertura del Grupo C.

Por la misma llave, The Strongest será anfitrión en La Paz de Boca Juniors el miércoles.



En el Grupo B, Always Ready de Bolivia y el venezolano Táchira, a priori los más débiles de zona, impusieron autoridad actuando en casa ante el Internacional (2-0) y el Olimpia (3-2).



En Lima, el Sao Paulo, al mando del argentino Hernán Crespo, goleó 3-0 al Sporting Cristal en el Grupo E.



Los goles del triunfo del tricolor paulista fueron anotados por Luan (17), Martín Benítez (60) y Eder (81).



El Grupo E lo completan Racing de Argentina y el uruguayo Rentistas, que jugarán el miércoles en Montevideo.



Flamengo, uno de los candidatos a luchar por el título, también pisó fuerte y nada menos que ante Vélez Sarsfield en Buenos Aires, adonde se impuso por 3-2 en el Grupo G.



Lucas Janson (21 y 53) anotó los dos tantos de Vélez, mientras que Willian Arao (43), Gabriel Barbosa (61, de penal) y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta (79) convirtieron para el 'Mengao', en un duelo parejo y cambiante, decidido por la mayor jerarquía del conjunto carioca.



Argentinos Juniors, por su parte, celebró con una victoria 2-0 sobre el uruguayo Nacional su vuelta a la Libertadores después de 10 años.



Gabriel Ávalos (25) y Emanuel Herrera (88) anotaron los goles para el triunfo de los 'Bichos Colorados' en el Grupo F, que completan Atlético Nacional de Colombia y la chilena Universidad Católica, rivales el jueves en Medellín.