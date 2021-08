París Saint-Germain no convocó a Messi ni a Neymar para duelo contra Estrasburgo

El París Saint-Germain anunció este sábado su lista de convocados para el partido contra el Estrasburgo, donde no figuran las superestrellas Lionel Messi y Neymar, aunque sí Kylian Mbappé.



El entrenador Mauricio Pochettino decidió no convocar a ninguno de los jugadores que se incorporaron tarde al equipo por haber llegado lejos en la Eurocopa y la Copa América.



Además de 'Ney', Marquinhos, Ángel Di María, Leandro Paredes y Marco Verratti continúan la preparación física que iniciaron a su vuelta a los entrenamientos, el pasado 6 de agosto.



Sin sorpresas, Messi, fichado el martes por el PSG, no entró en la lista de 22 jugadores.



'Poche' informó el viernes que el cuerpo técnico iba a ir "paso a paso" con el argentino, para que "esté en las mejores condiciones cuando debute".



La 'Pulga', de 34 años, entrenó el jueves por primera vez con sus nuevos compañeros.



A pesar de todo, sigue siendo uno de los principales atractivos de la noche de gala que se espera en el Parque de los Príncipes, con aforo completo por primera vez en más de 17 meses.



El rosarino, como el resto de fichajes, será presentado a la afición a las.



De cara el encuentro correspondiente a la 2ª fecha de la Ligue 1, Pochettino podría disponer el mismo once que venció al Troyes el sábado pasado, con Mbappé, Achraf Hakimi y Georginio Wijnaldum.