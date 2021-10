Paraguay apela al cambio de entrenador, en su desesperación por llegar al Mundial

La histórica goleada 4-0 que le aplicó Bolivia el jueves marcó el final abrupto de la era Eduardo Berizzo como DT de Paraguay, cuyas chances para llegar al Mundial de Catar-2022 se han reducido al mínimo tras su magra cosecha en la triple fecha de octubre.



Apenas finalizó el encuentro por la duodécima fecha en La Paz, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) anunció la destitución del orientador que asumió en febrero de 2019.



La asociación trató así de disminuir la presión de la afición cuyo clamor por la salida del cuerpo técnico venía de hace tiempo.



El empate (0-0) con Argentina en Asunción el 7 de octubre morigeró un tanto el apremio pero después de la categórica derrota ante Chile en Santiago (2-0) y el corolario de la goleada que le infligió Bolivia, el destino de Berizzo estaba cantado.



El adiestrador argentino dirigió 31 partidos, en los que ganó siete, empató trece y perdió once, con una efectividad del 37%. En la eliminatoria, Paraguay ganó 2 de 12 partidos, ambos ante Venezuela, el último del torneo. Empató 6 y perdió 4. Tiene más goles en contra (17) que a favor (9).



Con la evidencia de los resultados, los fanáticos comenzaron a pedir hasta la cabeza del propio titular de la APF, Robert Harrison. La entidad decidió finalmente cesar al técnico la noche del jueves.



Ausentes en Brasil 2014 y Rusia 2018

Acostumbrados a ver a su equipo en los mundiales en forma consecutiva desde Francia-1998 hasta Sudáfrica-2010, los paraguayos se resignaron ante la ausencia de su selección en Brasil-2014 y Rusia-2018.



La APF tentó a entrenadores colombianos como Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio. Este último inició un proceso inestable de cinco meses que finalizó en febrero de 2019.



Dirigió un partido amistoso con Sudáfrica que finalizó en empate 1-1 tras lo cual renunció "por razones familiares" a su insípido paso por Paraguay.



De inmediato entró Berizzo -exayudante de Marcelo Bielsa- con el balance que lo llevó a su destitución el jueves.



A Paraguay le restan 6 partidos, tres de local (Chile, Uruguay y Ecuador) y tres de visitante (Colombia, Brasil y Perú) en la eliminatoria.



Con sus 12 puntos en los que está estancado desde hace dos fechas, en el hipotético caso que consiga la victoria en sus seis presentaciones debería clasificar en forma directa al Mundial de Catar-2022.



Lo mismo podrían decir Bolivia (12), Chile (13) o Perú (11), hoy también fuera de zona de clasificación.



"Los caminos de la vida"

Pero como dice la canción de Vicentico: "Los caminos de la vida no son lo que yo pensaba...", restan 6 partidos llenos de obstáculos con candidatos que no están muy lejos (Ecuador 17, Uruguay 16, Colombia 16) a los que se podría escamotear la clasificación en el último tramo pero que tampoco están dispuestos a dejar escapar sus posibilidades de ir al Mundial.



Con nuevo técnico, aún no designado, los guaraníes esperarán en Asunción a Chile el 11 de noviembre y deben viajar luego a Barranquilla para jugar ante Colombia el 16 de noviembre en Barranquilla.



A partir de entonces, los sudamericanos ya podrán barajar quienes son, además de Brasil y Argentina, los primeros que inscribirán sus nombres en Catar-2022 si bien se aguarda una lucha titánica hasta el final para conocer a los que faltan.