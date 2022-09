Para la historia: La Serie A de Italia tendrá la primera mujer en arbitrar un partido 

La árbitra italiana Maria Sole Ferrieri Caputi será la primera mujer de la historia en dirigir un partido de Serie A este fin de semana, anunció el miércoles la federación italiana de fútbol en Roma.



La Serie A y la Asociación Italiana de Árbitros (AIA) confirmaron que el partido en cuestión será el Sassuolo-Salernitana del domingo a las 8:00 a.m hora colombiana.



"No es un día cualquiera. Estoy bastante emocionado", dijo Alfredo Trentalange, director de la AIA durante una rueda de prensa.



"Maria Sole debutará en Serie A debido a su mérito. Nosotros no damos privilegios. Ella lo ha merecido. Es un éxito para todo el sector del arbitraje", continuó.



Ascendida a la élite de árbitros italianos el pasado mes de julio, Ferrieri Caputi ya dirigió la temporada pasada 23 partidos de Serie C (tercera división), uno de Serie B (segunda división) y uno de Copa de Italia. En la presente temporada, ha estado al cargo de otro partido de Copa y dos de Serie B.



La FIFA decidió seleccionarla para participar en el Mundial sub-17 femenino del 11 al 30 de octubre en India.