Palmeiras goleó a Boca Juniors y se quedó con su primera Copa Libertadores Femenina

El brasileño Palmeiras apabulló 4-1 (1-1) al argentino Boca Juniors el viernes en Quito, coronándose campeón de la Libertadores femenina de 2022, en la que hizo su estreno en el torneo de manera triunfal.



En el partido previo, el colombiano América de Cali vapuleó 5-0 a su compañero de patio Deportivo Cali para adjudicarse el tercer puesto.



En el primer duelo entre equipos de Brasil y Argentina en la final del certamen, el verdão ganó con anotaciones de Alves Borges (4 minutos), Byanca (48), Poliana (57) y Bia Zaneratto (88). La xeneize Brisa Priori hizo el del descuento (12).



A pesar del revés, las gladiadoras bonaerenses mejoraron su desempeño en la competición al quedar segundas luego del tercer puesto de la edición de 2010, que también era la mejor para un club de Argentina.



"El resultado para mí no fue el que esperábamos, pero es un día histórico para Argentina. Nunca un equipo argentino llegó a la final de la Libertadores. Contenta por eso, pero hoy no se pudo dar", declaró a la prensa Priori.



El conjunto brasileño logró el título con puntaje perfecto al vencer en todas sus presentaciones y dentro del tiempo reglamentario.



En el histórico, el alviverde se convirtió en el quinto campeón que conquistó todos sus encuentros en una misma edición tras hacerlo los brasileños Corinthians (en 2021), São José (2014) y Santos (en 2009 y 2010).



Borges anidó al rematar el mal despeje de un tiro libre, que desde el costado zurdo llegó hasta el fondo y sorprendió a la zaga xeneize.



- Gol de VAR -

El elenco xeneize igualó con tanto decretado tras la revisión del VAR. Priori recibió un centro profundo para encajar en dos tiempos al aparecer la arquera Jully para tratar de atajar el balón.



La acción dejó duda de una posición adelantada en la asistente de la jueza venezolana Emikar Calderas, quien pitó el gol avalado por el VAR.



Byanca volvió a poner a ganar el elenco paulista al encajar de cabeza un pase hacia el segundo palo desde la banda derecha y casi pegado a la última línea.



Poliana hizo el 3-1 y dio tranquilidad a Palmeiras, que arrancó con más fuerza en el segundo tiempo. Un saque de esquina desde la izquierda hacia el primer vertical fue aprovechado por la espigada defensora para convertir también con la cabeza.



Bia Zaneratto consiguió la goleada ante otro error de la zaga de Boca. Nuevo servicio al fondo, la jugadora lo toma para abrirse por la zurda y mandar a pelota por entre dos xeneizas, incluida la guardameta Laurina Oliveros.



Con la intervención en la decimocuarta edición de la Libertadores femenina, que desde el 13 de octubre de celebró en estadios quiteños, Boca completó siete participaciones.



- Brasil, amo y señor -

Palmeiras se quedó con la undécima corona para Brasil, dueño absoluto del torneo que se juega desde 2009.



La final femenina se cumplió un día antes del compromiso entre los brasileños Flamengo y Athletico Paranaense en el puerto de Guayaquil (suroeste), por la corona de la Copa Libertadores 2022.



El Verdão escaló ganando 1-0 al América de Cali en semifinales, 2-1 al chileno Santiago Morning en cuartos y haciéndose de la primera posición del Grupo C con 9 puntos, dejando atrás a la Universidad de Chile (6), al ecuatoriano Independiente del Valle (3) y al paraguayo Libertad Limpeño (0).



Boca llegó a la final al derrotar 3-0 en penales (1-1 en los 90 minutos) al Deportivo Cali.



Ya en tiempo reglamentario, venció 2-1 al Corinthians y comandó la llave B con 7 unidades y 4 goles de diferencia a su favor, perseguido del brasileño Ferroviária (7 y 2), del ecuatoriano Ñañas (3 unidades) y del uruguayo Defensor Sporting (0).