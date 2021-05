¡Otro papelón! Equidad fue goleado por Lanús y se quedó por fuera de la Copa Suramericana 

Daniel Molina Durango

El argentino Lanús goleó al colombiano La Equidad por 4-1 (parcial 1-0), en un partido por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana jugado el jueves en el estadio La Fortaleza en Buenos Aires.



José Sand (45 y 64), Lautaro Acosta (51) y Pedro de la Vega (78) anotaron los goles para el cómodo triunfo del equipo 'granate', y Diego Herazo (76) descontó para el conjunto cafetero.



El triunfo no le alcanzó a Lanús para mantener la ilusión, porque más allá de llegar a 9 puntos, ya no puede desbancar al brasileño Gremio de Porto Alegre (15), que se adueñó del único pasaje a octavos con puntaje ideal, mientras que detrás quedaron La Equidad (6) y el venezolano Aragua (0).



En la última fecha, con todo decidido, La Equidad jugará contra Gremio el jueves 27, y el mismo día, Lanús será local frente a Aragua.