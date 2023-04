Otro Mundial en vilo: Perú se retira como sede de la Copa del Mundo Masculina Sub-17

Esta semana nuevamente una competencia Mundial de la Fifa quedó en el limbo, luego de conocerse el retiro de Perú como organizador de la Copa del Mundo Masculina Sub-17.



Esto una semana después de que la Fifa le retirara la sede a Indonesia del mismo torneo, pero de la categoría Sub-20, en la cual la Selección Colombia que dirige el técnico Héctor Cárdenas está clasificada.



La información la dio a conocer este lunes La Federación Internacional de Fútbol Asociación -Fifa- mediante un comunicado en su página web:



“Tras amplios debates con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la Fifa ha decidido retirar al país andino los derechos de organización de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2023. No obstante, la competición se seguirá disputando del 10 de noviembre al 2 de diciembre del corriente. Más adelante, el Bureau del Consejo de la Fifa nombrará un nuevo anfitrión”.



“La decisión se adopta tras quedar patente la incapacidad del país para cumplir con sus compromisos y terminar las infraestructuras necesarias para disputar el torneo. A pesar de la buena colaboración entre la Fifa y la FPF, se ha decidido que no se dispone de suficiente tiempo para asegurar la inversión y concluir el trabajo con el gobierno peruano antes del inicio de la competición. La Fifa desea dar las gracias a la FPF por su esfuerzo y no descarta organizar un torneo en Perú en el futuro”, anuncia el comunicado publicado en la mañana de este lunes.



Por el momento la Selección Colombia Masculina Sub-17 disputa el Suramericano de esta categoría en Ecuador, en el cual tendrá su tercera salida este lunes a las 7:00 de la noche contra su similar de Brasil en Guayaquil.