¡Otra vez por fuera! El jugador del Real Madrid Eden Hazard vuelve a lesionarse

Juan Carlos Pamo

El extremo internacional belga Eden Hazard ha vuelto a lesionarse, ahora en la ingle, informó este lunes el Real Madrid en un comunicado.



"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eden Hazard por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el psoas derecho", informó el Real Madrid en un comunicado.



El club no precisó el tiempo de baja del jugador, limitándose a afirmar que está "pendiente de evolución".



Tras haber disputado sus primeros 15 minutos desde enero el sábado pasado contra el Elche (2-1) , Hazard no entrenó con el equipo este lunes, víspera del partido de vuelta de octavos de final de la Champions contra el Atalanta el martes.



"No va a estar en condiciones. Son cosas que no te puedo explicar. Espero que va a ser poca cosa", dijo el técnico merengue Zinedine Zidane este lunes en rueda de prensa.



"Algo está pasando. Es un jugador que nunca se lesionó en su carrera. No te puedo explicar más, estamos con él, lo queremos ayudar y espero que en breve esté con nosotros otra vez", añadió Zidane.



Llegado a Madrid en el verano de 2019 procedente del Chelsea por 115 millones de euros (137 millones de dólares), Hazard sigue sin despegar vestido de blanco lastrado por las lesiones.



Sólo ha jugado 14 partidos esta temporada, de ellos, sólo 9 como titular, y ha marcado tres goles.



Positivo por covid-19 en noviembre, Hazard sufrió además cinco lesiones esta temporada.



Mientras en el Chelsea sólo se perdió 21 partidos en siete temporadas, Hazard ya ha sido baja en 50 encuentros en año y medio en el Real Madrid.



Un golpe duro para el Real Madrid que se juega su destino en Champions el martes en la vuelta de octavos de final contra el Atalanta y en LaLiga en los dos próximos meses, así como para la selección belga, que parece que no podrá contar con la presencia de su estrella para la última ventana internacional, a finales de marzo antes de la Eurocopa.