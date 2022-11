El delantero centro de Alemania Timo Werner causará baja para el Mundial de Catar-2022 debido a una lesión en el tobillo izquierdo producida el miércoles en Liga de Campeones con el RB Leipzig, anunció su equipo este jueves en un comunicado.



Se trata de una mala noticia para el seleccionador de Alemania Hansi Flick, quien debe anunciar su lista de 26 jugadores convocados para el Mundial catarí (20 noviembre-18 diciembre), ya que Timo Werner (55 partidos con la 'Mannschaft', 24 goles) era su delantero titular los últimos meses.



Las pruebas realizadas este jueves en Leipzig revelaron una lesión en el tobillo. "Timo Werner estará ausente para el resto del año", explicó el club del este de Alemania, oficializando así la baja del delantero centro para el Mundial-2022, que dará inicio en dos semanas y media en Catar.



En el minuto 13 del partido ante el Donetsk ucraniano el miércoles en Varsovia, Timo Werner se llevó las manos de inmediato al tobillo izquierdo luego de una entrada del capitán del Shakhtar, Taras Stepanenko.



El delantero del Leipzig trató de proseguir el partido, pero rápidamente hizo una señal al banquillo, siendo sustituido poco después.



"Esta noticia es muy amarga. Me da pena a nivel personal por Timo, porque se va a perder el Mundial, que quería jugar absolutamente. Pero sobre todo por el equipo, la ausencia de Timo es una gran pérdida", reaccionó Hansi Flick. "Todos le deseamos que regrese pronto en forma".



Traspasado el pasado verano (europeo) del Chelsea al Leipzig, Werner regresó al club donde explotó al más alto nivel entre 2016 y 2020, para reencontrar tiempo de juego de cara al Mundial.



En los cuatro primeros meses de esta temporada recuperó la confianza, formando en el RB Leipzig un dúo prolífico con el francés Christopher Nkunku: 9 tantos y 4 asistencias para Werner, 14 goles y 2 asistencias para el francés.



¿Havertz o Müller?

Werner es uno de los fijos en la delantera de la 'Nationalmannschaft' junto a Kai Havertz. Sin embargo, sus últimas prestaciones en la selección no habían sido las mejores, aparte de su partido en junio de 2022 contra Italia en Liga de las Naciones (doblete en la victoria 5-2).



Otra opción para Hansi Flick podrá ser recurrir a la veteranía de Thomas Müller para el centro de su ataque, pero a sus 34 años no ha podido tener todos los minutos deseados en los últimos tiempos por problemas en la cadera.



Los problemas físicos se acumulan para Alemania en el camino hacia Catar. Uno de los más preocupantes apunta al estado del capitán y arquero Manuel Neuer, frenado por un hombro izquierdo con problemas y que no ha jugado con el Bayern desde el 8 de octubre.



El guardameta, eso sí, retomó el entrenamiento específico para los arqueros en el inicio de la semana y planea estar listo para el reto mundialista.



Hansi Flick, que relevó en el puesto de seleccionador a Joachim Löw, tiene previsto anunciar su lista de 26 convocados para el Mundial la próxima semana.



Alemania está encuadrada en el Grupo A del Mundial junto a España, Costa Rica y Japón.



El primer partido de los alemanes está programado para el 23 de noviembre frente a los japoneses.