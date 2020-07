Orlando City de Óscar Pareja venció en octavos de final de la MLS al Montreal de Thierry Henry

Francisco Henao

El Montreal Impact del entrenador francés Thierry Henry cayó 1-0 ante Orlando City el sábado en los octavos de final del torneo 'MLS is Back', del que se marcha con un balance negativo de tres derrotas y una sola victoria.



El juego inauguró la fase de eliminatorias del torneo, en la que también se disputó otro cruce con victoria de Philadelphia Union por 1-0 ante New England Revolution.



El Montreal, que solo pudo clasificar a los octavos como uno de los mejores terceros de grupo, se vio superado con claridad por Orlando en la cancha del complejo deportivo de Disney World, sede única del torneo.



El equipo del colombiano Óscar Pareja ganó con un solitario gol del canadiense Tesho Akindele en el minuto 60, pero tuvo ocasiones para un marcador más amplio.



Henry, que debuta esta temporada como entrenador en la MLS, se mostró crítico con el funcionamiento defensivo de su equipo durante todo el torneo, pero recalcó que tiene tiempo por delante para ajustarlo.



"Tenemos que mejorar, está claro, solo llevamos cinco partidos en la liga y estamos en la quinta posición de la Conferencia Este, en puestos de playoffs" , recordó el francés. "Todavía es pronto para mí. El proceso sigue adelante" .



Tras una breve y negativa experiencia como técnico del Mónaco el año pasado, Henry aceptó en diciembre la oferta de Montreal para regresar como entrenador a la MLS, una competición que conocía bien por sus cinco temporadas de jugador en el New York Red Bulls.