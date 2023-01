Operación DT: Brasil busca el reemplazo de Tite como seleccionador nacional

Brasil inició oficialmente dentro y fuera de sus fronteras la búsqueda del reemplazante de Adenor Leonardo Bachi, más conocido como Tite, quien este martes firmó su rescisión como seleccionador de los pentacampeones, a los que dirigió en los mundiales de Rusia-2018 y Catar-2022.



"La búsqueda va a empezar ahora, sólo después de formalizada la salida de Tite", dijo Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en rueda de prensa en la sede de la entidad, en Rio de Janeiro.



"Queremos que sea un entrenador respetado, que pueda dar un nivel de juego acorde con los deportistas. Queremos hacer lo que Brasil siempre ha intentado hacer, ser muy ofensivos", agregó.



El directivo afirmó que a más tardar en marzo debe estar concretado el reemplazo del ahora exseleccionador, que estuvo en el cargo desde junio de 2016 y cuya salida abrió una codiciada vacante en el fútbol mundial.



"¿Será que se define antes del 31 de enero? Puede ser que lo tengamos. Estamos comenzando el trabajo a partir de ahora", afirmó.



Tite, de 61 años, informó desde febrero de 2022 que no seguiría al mando de los pentacampeones después de la Copa del Mundo de Catar, cuando finalizaba su contrato.



Junto al entrenador, que ha dicho que quiere continuar su carrera en Europa luego de tomarse un descanso, salen los asistentes técnicos César Sampaio, Cléber Xavier y Matheus Bachi, hijo del DT.



También dejará su cargo el coordinador de la selección, el exfutbolsita Juninho Paulista, informó Rodrigues.



¿Extranjero o brasileño?

El presidente aseguró que hasta el momento no ha buscado posibles candidatos, aunque reconoció, sin dar pistas, que algunos de los nombres ventilados en la prensa local e internacional lo seducen.



"Hasta el final del año pasado creo que escuché que fueron mencionados 26 nombres. Vamos a buscar a algunos de esos nombres que ustedes (los periodistas) pusieron en la mesa", apuntó.



El abanico de posibles sustitutos de Tite ha incluido pesos pesados de la dirección técnica como los españoles Pep Guardiola y Luis Enrique, el italiano Carlo Ancelotti y el francés Zinedine Zidane.



También a brasileños como Dorival Júnior, Fernando Diniz, Mano Menezes o Renato Portaluppi, y a portugueses de relación estrecha con Brasil como Abel Ferreira y Jorge Jesus.



"No tenemos ningún decreto que ordene que sea un entrenador extranjero o brasileño, no tenemos el prejuicio de la nacionalidad", afirmó Rodrigues.



La elección de un foráneo en el puesto divide a la sociedad brasileña: el 48% se opone y el 41% es favorable, según una encuesta del Instituto Datafolha en diciembre.



Apenas tres extranjeros han pasado por el banquillo de los pentacampeones, todos de manera fugaz y circunstancial: el uruguayo Ramón Platero (1925), el portugués Jorge Gomes de Lima, junto al brasileño Flávio Costa (1944), y el argentino Filpo Núñez (1965).



Fútbol ofensivo

Rodrigues aseguró que el nuevo técnico debe optar por jugar de "manera ofensiva", siguiendo el estilo que, según dijo, hizo que ganaran cinco títulos mundiales (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) siempre con un brasileño en el comando.



"Sabemos que cuando seamos capaces de igualar la condición táctica de los europeos, Brasil siempre ganará por su talento, por su individualidad", señaló.



Aunque en los dos mundiales que disputó quedó eliminado en cuartos de final, Tite tuvo buenos números al mando del equipo de Neymar, cuya continuidad internacional es una incógnita tras el revés en Catar: 60 victorias, 15 empates y seis derrotas en 81 juegos.



Su Canarinha sucumbió ante los europeos, ampliando la sequía mundialista de Brasil: cayó 2-1 con Bélgica en Rusia y en penales 4-2 con Croacia (tras empate 1-1) en Catar, adonde llegó como una de las grandes favoritas.



Tite ganó la Copa América disputada en Brasil en 2019, aunque perdió, también en el Maracaná, la de 2021 ante la Argentina de Lionel Messi, campeona del mundo en Catar.



"Quiero agradecer a los jugadores, a los funcionarios, a ustedes los de la prensa, con quien pude haber tenido diferencias de opinión, pero siempre hubo respeto", dijo el DT este martes en declaraciones recogidas por el portal Globo Esporte tras firmar la rescisión.