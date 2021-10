Objetivo pendiente: Frank Castañeda sueña con vestir la camiseta de la Selección Colombia

Frank Castañeda, el capitán colombiano del Sheriff Tiraspol, afirma, en conversación con la AFP, estar viviendo un sueño con la buena campaña de su club en la fase de grupos de Champions.



"Estamos viviendo un sueño y lo intento asimilar. Cuando pasen unos meses me daré cuenta de la magnitud de lo que hicimos, como fue ganarle al Real Madrid en su campo, y de lo que estamos haciendo en Champions", explica el delantero de 27 años.



Tras dos partidos en la fase de grupos de Champions, el equipo moldavo lidera la llave D con seis unidades, tres más que el segundo, Real Madrid, en espera de la tercera fecha, donde el Sheriff se enfrenta el martes al Inter en Milán.



El éxito europeo le está llegando a Castañeda, formado en la cantera del Deportivo Cali, sin haber jugado nunca en la primera división colombiana.



Tras dos temporadas en el Orsomarso, de la serie B de Colombia, dio el salto a Europa, al Senica eslovaco, en 2017, para pasar en 2020 al Sheriff Tiraspol moldavo, donde cumple su segunda campaña.



"Este buen momento no lo veo como una revancha. En el Deportivo Cali no pude debutar como profesional y te queda un sabor amargo porque quería debutar en el equipo de mis amores y no se pudo. Pero haber llegado a un partido de Champions en campo del Real Madrid y ganarle supera todas las expectativas como jugador profesional", explica.



"Ahí no importa si querías debutar en el equipo de tus amores o en otro. Lo que importa es lo que estás viviendo, que supera todo lo pasado", añade.



Seguir creciendo

El delantero colombiano, máximo goleador de la liga moldava la pasada campaña, con 28 tantos, apostó por dejar Colombia tras ver que no le llegaban oportunidades.



"Pienso que desde mi parte no faltó nada, ya que tuve la gran oportunidad de destacar en la B. Pero Colombia es un país de mucho talento, de muchos jugadores que se pierden, lastimosamente por falta de oportunidades, y entre ellos estaba yo, que estaba en la B y no me llegó esa oportunidad en la A. Quizá por eso me tocó salir a Europa", señala.



Ahora, tras hacerse un nombre en Europa, sueña con jugar un día en la selección colombiana y para ello piensa que debe seguir creciendo en Europa.



"Es un sueño que sigue latente, que quiero cumplir, pero soy consciente de que todo es un proceso y tengo que esperar el momento que me toque. Tengo que seguir trabajando duro, dar el paso de jugar en un equipo más grande en Europa, continuar creciendo y sé que el llamado de la selección se va a dar", afirma.



"Cuando haces grandes partidos, cuando sigues demostrando que puedes hacer grandes cosas, siempre vas a estar en los ojos de la selección y eso es lo que quiero seguir haciendo, seguir trabajando duro, y cuando llegue el momento estar preparado para estar en la selección", insiste.



Mercado de invierno

Si el Sheriff lograra la hazaña de pasar a octavos en Champions y a Castañeda le llegara una oferta de un club más potente en el mercado de invierno, tendría una difícil elección.



"Si se diera el pase a octavos, mi sueño es estar en la selección y soy consciente de que tienes que estar en una liga mucho más grande para tener un llamado. Lo que he hecho siempre como jugador ha sido perseguir mis sueños y en eso está el seguir creciendo como jugador y poder participar en una de las ligas grandes de Europa. Creo que me inclinaría más por este lado", explica.



"Ahora estoy enfocado en la Champions. Creo que cuando lo estás haciendo bien en Champions, las propuestas van a llegar", añade.



De momento, el martes, contra Inter, se podrá cruzar con uno de sus ídolos, el chileno Alexis Sánchez.



"Es uno de mis jugadores preferidos y lo sigo desde hace mucho tiempo. Ojalá tenga la oportunidad de cambiar la camiseta con él. Tengo sus videos, sus goles. Me parece un jugador extraordinario. Y juega en la misma posición que yo", concluye.