"Nunca fuimos el gran equipo de Suramérica", dice Óscar Tabárez sobre Uruguay

El entrenador de Uruguay, Óscar Tabárez, se defendió este martes de las críticas recibidas tras la derrota del domingo ante Argentina por el premundial y sostuvo que la Celeste nunca fue "el gran equipo" de Sudamérica.



"Fue una derrota dura, que duele", dijo el técnico en conferencia de prensa virtual sobre la goleada 3-0 recibida por su selección en Buenos Aires.



No obstante, recordó que "no es la primera vez" que pasa "ni siquiera en esta eliminatoria" y recordó que el año pasado Ecuador venció 4-2 a los charrúas.



"Se hablaban las mismas cosas, las mismas críticas" y en el partido siguiente Uruguay superó 3-0 a Colombia en Barranquilla, "donde nunca había ganado (...) haciendo lo que hacíamos siempre", resumió.



"De esa manera ha sido un poco la historia. Nunca fuimos el gran equipo de Suramérica", dijo.



El técnico relativizó los cuestionamientos, asegurando que "después nadie se acuerda de la eliminatoria, (porque) lo importante es clasificar" al Mundial.



"Nosotros dos veces fuimos con repechaje y el mundo siguió y nadie se acuerda demasiado de eso. Y tampoco se acuerdan cuando salimos segundos o cuando tuvimos grandes resultados y goleamos a rivales".



Tabárez también rechazó algunas definiciones de su estilo de juego. "Ponerme la etiqueta de que soy un limitador del rival es tendencioso", contestó ante la pregunta de un periodista.



El DT desestimó a su vez la estadística negativa contra Brasil, el próximo rival de la Celeste, al que los uruguayos no le ganan desde 2001 de local y hace 29 años de visitante.



"Otros entrenadores han estado en ciclos en los que se le ganó a Brasil y bueno, los felicito. Conmigo no se ha dado", agregó Tabárez, quien lleva 15 años al frente de la selección uruguaya.



Antes "no se les ganaba a los europeos, y eso se hizo en este ciclo. Hay ganadas y hay perdidas (...) No me mortifica", aseguró.