¿Nuevo aire lejos de Europa? El equipo al que habrían ofrecido a Falcao García

Falcao García siempre será noticia y estará en carpeta de muchos equipos por sus goles y la entrega que muestra cada que está en una cancha.



El delantero samario confirmó recientemente su continuidad con el Rayo Vallecano, pero si aparece una buena oferta para él y para el equipo español, no tendría problemas en comenzar una nueva aventura.



La prensa mexicana asegura este sábado que Falcao fue ofrecido al Toluca de México, equipo que estuvo cerca de fichar al delantero del Barcelona, el holandés Luuk de Jong.



"Ante la necesidad de un atacante 'matón', la agencia Gestifute se comunicó directamente con la directiva del Toluca para ofrecerle al colombiano Radamel Falcao", dijo el diario Récord de México.



Aseguró el medio de comunicación que "los 'Choriceros' (Toluca) se encuentran analizando la opción, pues existen distintas cuestiones por las cuales no han dado una respuesta, por ejemplo, que cuentan con otras opciones".



Falcao se encuentra de vacaciones y no se ha pronunciado sobre la opción de dejar Europa, lo mismo que el Rayo Vallecano.