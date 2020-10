Juan Carlos Pamo

¡No viene! Salomón Rondón no fue cedido por su equipo en China y será baja ante Colombia

A pesar de los esfuerzos de la Federación Venezolana de Fútbol para contar con su goleador Salomón Rondón, para los dos primeros partidos de la eliminatoria, ante Colombia y Paraguay, el delantero no estará para el arranque de la eliminatoria suramericana.



"Hoy me toca saberte lejos por razones ajenas a mi voluntad. El club al que pertenezco, el Dalian Pro, ha decidido no cederme a mi selección.

Estamos viviendo momentos complicados en el mundo y lo entiendo, pero ni eso podrá cambiar el amor que siento por la camiseta nacional", publicó este lunes Rondón en su cuenta de red social.



El problema radica en que si Rondón venía a la Selección, a su regreso a China - donde juega -tendría que someterse a una cuarentena de dos semanas, lo que le haría perderse mínimo seis partidos de su equipo, el Dalian Pro, que está en zona de descenso.



Esa situación ha hecho que el club chino se niegue a prestar a su jugador, un poco cobijado por la Fifa que ha sido flexible en ciertos temas debido a la pandemia.



De otro lado, el seleccionado 'Vinotinto' confirmó para el miércoles su arribo a Barranquilla en un vuelo chárter.



El equipo patriota se concentró este domingo en La Guaira, donde todo el plantel comenzará desde este lunes el proceso de las pruebas sanitarias antes de iniciar prácticas y de tomar vuelo con destino a Colombia.