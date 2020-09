¡No se guardó nada! Las indirectas de Lionel Messi a Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona

Francisco Henao

Lionel Messi aprovechó la entrevista con Goal.com para desahogarse sobre situaciones que pasan en el Barcelona.



El argentino apuntó con todo al presidente del equipo, aunque sin mencionarlo, pero aseguró que no ha habido proyectos ganadores en el club en los últimos años y por eso su fastidio.



Sobre su decisión de marcharse, Messi fue contundente y dio las razones para haber hecho lo que hizo hace una semana: pedir su baja del equipo.



"Claro que me costó mucho decidir. No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club”, dijo el jugador.



Por ahora en el Barcelona guardan silencio y tratan de digerir todo lo dicho por Messi.



Seguramente las relaciones con el presidente Bartomeu, después de lo manifestado por el jugador, van a ser muy tirantes.