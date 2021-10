¡No se arrepiente! James Rodríguez dice estar feliz de haber llegado al fútbol de Catar

James Rodríguez se mostró tranquilo por estar en el fútbol de Catar y señaló que es una Liga fuerte en la que todos los equipos están muy parejos.



El volante colombiano, que fichó por el Al Rayyan después de una última etapa difícil en el Everton, también afirmó que el Mundial de Catar será el más sorprendente de todos.



Sobre su presente, James habló con el portal de la Qatar Stars League: "La experiencia es maravillosa, me encanta Catar y desde que llegué las cosas están saliendo bien. Estoy feliz y creo que la experiencia será genial. Espero lograr todas las metas. Soy un jugador al que le gusta ganar", dijo James.



Sobre la Liga catarí, que muchos califican como floja, el volante colombiano la valoró: "Es una liga fuerte, todos están en buena forma, por lo que he visto hasta ahora. Haré lo mejor que pueda porque quiero ganar tantos títulos como sea posible con Al Rayyan y su afición. Espero que las cosas vayan bien y podamos conseguirlo todo".



Y sobre el Mundial que se viene en Catar, también el jugador cafetero tuvo palabras de elogio por todo lo que se viene haciendo.



"Todo el mundo sabe cómo Catar avanza maravillosamente hacia la sede del Mundial 2022, no solo en términos de preparación de los estadios, sino en términos de introducción y aplicación de nuevas tecnologías relacionadas con el torneo. Creo que la próxima Copa del Mundo será la más sorprendente de todas", puntualizó.



James no confirmó cuándo será su debut con el Al Rayyan, lo que ha generado una gran expectativa, pero por ahora deberá esperar hasta que supere una lesión.