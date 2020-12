Daniel Molina Durango

"No quería volver a vivir esto": Natalia Gaitán le cuenta a El País cómo se repone de su lesión

En 2017, cuando hacía parte del Valencia de España, Natalia Gaitán, defensa/mediocampista y capitana de la Selección Colombia, sufrió la lesión que hasta hace poco, según su propio testimonio, le generó el momento más difícil de su carrera.



Aquella vez, Gaitán, bogotana de 29 años, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. La vida, a veces muy canalla, nos hace repetir experiencias dolorosas.



Así le pasó a Natalia, que el pasado 19 de noviembre, en uno de sus primeros partidos con el Sevilla, su nuevo club, sufrió la misma lesión de 2017, pero en su rodilla izquierda.



Una prueba muy difícil “que hubiera querido no volver a vivir, pero esa es la vida del deportista”, señaló Gaitán, que contó detalles de la situación.

¿Cómo va la recuperación?

Me operaron hace dos semanas. Ahora estoy en terapias con los fisios del equipo, llevándolo todo con calma.

Ya tuvo la misma lesión en 2017, pero en la otra rodilla, ¿qué reflexión hace de este nuevo trauma?

Por ahora no muchas, ya veremos en el futuro qué enseñanzas y aprendizajes quedan de esto. Es una noticia dura de afrontar, que me va a tener mucho tiempo fuera de las canchas, que es donde me gusta estar.

¿Cree que el hecho de haber vivido algo muy parecido antes le ayuda?

Puede ser tomado por negativo o positivo. Yo prefiero asumirlo como positivo, porque es saber más o menos cuál es el proceso, cuáles son los tiempos de recuperación, qué es normal y qué no.

Padeció leucemia a muy temprana edad —4 años—. Junto a las lesiones, ¿esas experiencias la hicieron más fuerte?

Sin lugar a dudas. Es cierto que si ya pasaste por esto sería mejor no volverlo a vivir, pero al final los aprendizajes que me han dejado otras experiencias seguramente servirán para afrontar lo de ahora con toda la madurez del caso.

Vimos muchas muestras de afecto de las compañeras de su club, Sevilla, y de su exclub Valencia, ¿qué le generaron?

Es algo muy bonito, que llena de energía. Justo la semana anterior a enfrentar al Valencia me lesioné y lo cierto es que tenía muchas ganas de enfrentar a un club al que le tengo mucho cariño.

¿Quién la acompaña por estos días, teniendo en cuenta las restricciones por la pandemia?

Las fisios, mis compañeras. Vivo con Isa (Echeverri), que es un excelente apoyo. Mi madre iba a venir, pero por cuestiones de trabajo y la pandemia al final no pudo.

¿Cuando no está en función de la rodilla, a qué dedica su tiempo?

Estoy haciendo un máster en responsabilidad social corporativa y deportiva que me ayuda a despejar la cabeza (es profesional en mercadeo y negocios).

¿Es cierto que es santafereña?

(Risas) No se puede decir santafereña, pero sí le hago fuerza porque mi familia sí es cardenal.

¿Qué momentos emotivos recuerda cuando la atropella la nostalgia?

La medalla de oro en los Juegos Panamericanos es uno de los recuerdos más bonitos, porque fue una manera grande de demostrar que el fútbol femenino seguía vigente. También lo que hicimos en el Mundial de Canadá 2015, cuando le ganamos a Francia, y el haber sido campeonas suramericanas sub-17 en 2008, donde se partió en dos la historia del fútbol femenino colombiano.

¿Ve la Liga femenina colombiana?

Cuando puedo sí, porque con algunos horarios se me hace imposible. He tratado de estar pendiente desde la distancia y apoyar a las jugadoras y clubes que apuestan por el fútbol femenino.

¿Cómo ve la final entre Santa Fe y América?

Muy dura y pareja. Ambos clubes tienen jugadoras de Selección. En el caso de América tienen mucha proyección. Va a haber mucho espectáculo para los televidentes.

¿En cuánto tiempo podríamos verla jugando en Colombia?

No lo tengo claro aún. Esta temporada será de recuperación. Espero que la Liga en Colombia siga creciendo y no sigamos con las excusas de siempre, que haya una liga duradera, estable y digna de la profesión. Cuando eso suceda, espero poder aprovecharla yo también.

Hay muchas jugadoras colombianas en el exterior, ¿qué análisis le merece eso?

Es algo muy positivo, muy bueno para todos los involucrados en el fútbol femenino, porque es abrir puertas y es mostrar la calidad que hay en Colombia. Pero también creo que se debe a que tenemos una liga inestable, lo que hace que muchas jugadoras busquen opciones para irse afuera del país.

¿La dejó satisfecha esta Liga?

Entre la primera liga (2017) y esta no hay muchas diferencias. Fue un torneo corto de dos meses con partidos muy encima (miércoles-domingo-miércoles), lo que afecta el espectáculo y la salud de las deportistas. Se entiende la situación, pero se pudo haber aprovechado mejor. En 2021 espero algo más duradero, más estructurado.

¿Cómo sería su Liga ideal?

El número de equipos me parece adecuado porque la liga debe fortalecerse primero con un número pequeño de clubes. Me parecería bien que fueran dos ediciones de 4 meses, o una más larga de 8 meses. La duración tiene que ser mayor. Porque cuando se está en auge, como ahora, genial, pero después no se habla de fútbol femenino hasta el inicio de la otra Liga.