¡No hay tregua! Duro cruce entre hija de Diego Maradona y una de las hermanas del ídolo argentino

Francisco Henao

A poco más de una semana de la muerte de Diego Maradona, la 'guerra' entre familiares del astro argentino no para.



Dalma Maradona, una de las hijas del ídolo del fútbol mundial, le salió al paso a unas acusaciones de su tía Ana, que dijo en un programa de televisión que "a Diego lo abandonaron sus hijas".



"A Diego lo visitamos siempre nosotras porque estaba abandonado de las hijas. ¿Cuándo vinieron las hijas a verlo? Nunca, jamás, eso sí lo podemos comprobar. Si eran hijas de Juan Pérez quién las iba a tener donde están. Pregúntenles a las hijas a ver cuándo lo vieron. Nunca nos encontramos con ellas", dijo Ana Maradona.



Las declaraciones de una de las hermanas mayores del astro tuvieron respuesta en una de las hijas de Diego, Dalma, quien se refirió a su tía como "esa señora".



“Vi lo que dijo mi tía en el programa de televisión, pero, por respeto a mi papá, ahora no le voy a contestar”, dijo Dalma.



Señaló que intentó comunicarse "con esa señora, pero me contestó su nuera. Me dijo ‘Después te llama’ y nunca más se comunicó conmigo”, declaró la hija de Diego.



La guerra familiar, lejos de acabarse y de mostrar una unión entre todos los allegados a Maradona, parece no llegar a su fin.