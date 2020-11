"No estoy de acuerdo con que haya jugado Villa", la dura crítica de Ruggeri a Boca Juniors

Juan Carlos Pamo

El volante colombiano Sebastián Villa volvió a jugar en el argentino Boca Juniors en el triunfo sobre Newell's (2-0), tras ocho meses fuera de las canchas por una denuncia de violencia de género.



Villa, de 24 años, tuvo una actuación de menor a mayor, en un partido por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino.



El colombiano no jugaba desde mediados de marzo, en el último cotejo oficial antes de la extensa suspensión del fútbol por la pandemia.



Pero también había quedado marginado del plantel de Boca por estar imputado en una causa por violencia de género iniciada por su ex pareja, Daniela Cortés, situación que la justicia argentina todavía no resolvió.



Luego de algunos acuerdos judiciales en las últimas semanas, Villa mostró su buen nivel en los ensayos y partidos de entrenamientos y el entrenador Miguel Russo decidió darle la oportunidad de jugar el domingo ante Newell's.



La convocatoria de Villa por parte de Boca generó un duro rechazo no solo en redes sociales sino en el mundo del fútbol en Argentina. El asunto despertó la indignación de Óscar Ruggeri, exdefensor argentino y campeón del mundo en 1986.



"Yo no estoy de acuerdo con que haya jugado Villa. Y me banco la que me venga. En mi cabeza, los cobardes... yo no puedo estar. Los cobardes que les pegan a las pibas. Yo tengo tres hijas. Y acá en Argentina una noticia tapa a la otra noticia y no sabemos qué pasó", sostuvo el ex jugador que ahora es comentarista en ESPN.

"Brillante fueron las palabras que dijimos acá cuando Boca dijo: 'Villa afuera hasta que la Justicia lo determine'. Y como si nada... pim y a la pista. ¿Que pasó? No sabemos. Y esas cosas nos pasan a los argentinos en un montón de otras cosas. Y dale para adelante. Queda archivado por allá, qué se yo. No me gusta lo que hizo Boca", expresó.

En su vuelta a las canchas, Villa redondeó un partido de menor a mayor, con un primer tiempo muy flojo, en el que tuvo poco contacto con el balón y se mostró errático, pero mejoró mucho en la segunda parte, cuando se mostró como una excelente opción de contraataque por su velocidad.



"Yo no sabía. Cuando vi que salió a jugar, dije: 'Este país es una joda'. No vamos a mejorar nunca. Una noticia tapa a la otra. Tenía que seguir como estaba hasta que la Justicia determinara qué pasó. Que entrene y le paguen el sueldo. Porque sino, cada uno...", agregó Ruggeri.

Cuando faltaban diez minutos, Villa fue reemplazado luego de mostrar una dolencia en la cara posterior del muslo derecho, aunque se prevé que no haya sido una lesión compleja.