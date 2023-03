No está lesionado: delantero colombiano se negó a jugar con su equipo en partido de la Concachampions

El delantero colombiano Julián Quiñones está inmerso en una polémica en México porque se negó a jugar en el duelo que su equipo, Atlas, sostuvo con Olimpia de Honduras, en la ida por los octavos de final de la Concachampions.



Quiñones le dijo a su técnico que no se sentía bien y que por eso no jugaría en el encuentro que se llevó a cabo en San Pedro Sula, y que perdió el cuadro mexicano 4-1.



"Es un tema de él, no está lesionado, él nos manifestó que no está al cien por ciento para jugar. Julián pidió comprensión para no jugar y esa es la razón por la que no estuvo ante Olimpia", dijo el técnico de Atlas, Benjamín Mora.



La situación está siendo manejada internamente por Atlas pars determinar los pasos a seguir, partiendo de la base de que, como dijo el técnico, el delantero colombiano no está lesionado.



Quiñones fue intervenido quirúrgicamente en el 2022, pero para esta Liga mexicana ya suma 10 partidos jugados con Atlas y cuatro goles convertidos.



Las cuatro anotaciones que recibió Atlas en Honduras en el duelo de Concachampions, las sufrió el también colombiano Camilo Vargas.