Daniel Molina Durango

"No eres Zlatan, no retes al virus": La campaña de Ibrahimovic para que la gente use tapabocas

"No eres Zlatan, no retes al virus": la estrella del AC Milan Zlatan Ibrahimovic promocionó el respeto de las normas de distanciación social y el uso de las mascarillas contra el covid-19, en un vídeo emitido este jueves por la región de Lombardía.



'Ibra' dio positivo al coronavirus hace apenas unas semanas y está ya recuperado.



El actual máximo goleador de la Serie A de fútbol aceptó participar en una campaña de sensibilización impulsada por las autoridades locales.



"El virus me retó y le vencí. Pero tú no eres Zlatan, no retes al virus. Respeta las reglas, la distanciación y la mascarilla, siempre", dice el veterano futbolista en italiano desde una terraza con vistas a la ciudad de Milán, justo antes de ponerse él mismo una mascarilla.

El presidente de Lombardía, Attilio Fontana, explicó que tuvo la idea de contar con Ibrahimovic en la noche del último derbi entre los clubes de Milán. El jugador sueco de 39 años, en su regreso tras la infección al covid-19, dio el triunfo al Milan (2-1) al marcar dos tantos ante el Inter.



Como sus vecinos europeos, Italia, uno de los países más afectados por la pandemia, está viviendo un momento de fuerte aumento de las infecciones.



El país ha registrado casi 38.000 muertos y más de 550.000 casos desde finales de febrero.