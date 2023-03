Nigeriano Osimhen conduce al Nápoles a sus primeros cuartos de final de la Liga de Campeones

El Nápoles se clasificó por primera vez en su historia para los cuartos de final de la Liga de Campeones al ganar cómodamente 3-0 al Eintracht Fráncfort, este miércoles en la vuelta de su eliminatoria de octavos del máximo torneo europeo.



Después de haber ganado 2-0 en la ida en Alemania, los napolitanos tenían el camino muy encarrilado y el choque de vuelta fue realmente un trámite, coronado con un doblete inicial del nigeriano Victor Osimhen (45+2, 53) y un tanto de penal marcado por el polaco Piotr Zielinski (64).



Italia será el país más representado en los cuartos de la Champions, ya que antes que el Nápoles habían logrado su boleto otras dos formaciones de la Serie A, el AC Milan y el Inter de Milán. No había tres clubes del 'Calcio' en la antepenúltima ronda de este torneo desde 2006.



La temporada está siendo espectacular para el Nápoles, que además de este hito histórico de estar en el 'Top 8' continental es líder destacadísimo en Italia, con 18 puntos de ventaja sobre el segundo, el Inter, lo que encamina al equipo de Campania a revivir sus años gloriosos de la época de Diego Maradona, cuando el país ganó la liga italiana dos veces (1987, 1990) y la Copa de la UEFA -actual Europa League- en una (1989).



El Eintracht, campeón de la pasada Europa League, ve cortada su andadura continental en esta temporada. Deberá ahora centrarse en la batalla en la Bundesliga, donde es sexto en la clasificación, a cinco puntos de la cuarta plaza, la última que en Alemania clasifica a la próxima Liga de Campeones.



Con su eliminación, solo habrá un club alemán en los cuartos de este torneo, el Bayern de Múnich.



En el partido de este miércoles, el Eintracht intentó sin éxito desde el principio conseguir un tanto que le reengachara a la eliminatoria y le hiciera creer en la remontada, pero echó de menos a su goleador francés Randal Kolo Muani, suspendido tras ser expulsado en la ida.



El colombiano Rafael Santos Borré envió de cabeza demasiado cruzado en el minuto 10 y en el 31 Mario Götze envió también fuera.



Pero el Nápoles también llegaba. El arquero del Eintracht detuvo primero un intento de Victor Osimhen (16) y en el 19 despejó también un balón de la otra gran figura del Nápoles esta temporada, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que entró en el área y desde la derecha envió un tiro que no sorprendió a Trapp.

- Sin sobresaltos -

En el 43, Trapp salvó también a los visitantes, enviando a córner, ante un nuevo intento Kvaratskhelia, pero ya no pudo hacer nada en el 45+2, cuando Osimhen cabeceó a la red un centro de Matteo Politano.



En la segunda mitad, el Nápoles sentenció definitivamente el partido y la eliminatoria en el 53, con un centro de Giovanni Di Lorenzo que Osimhen empujó a gol, poniendo el 2-0.



El atacante nigeriano, máximo anotador de la Serie A con 19 dianas, se confirmó con su doblete como el protagonista de la eliminatoria. Había firmado ya un tanto en la victoria de los suyos en la ida, abriendo también entonces el camino.



En el 64, con el Eintracht ya rendido a la evidencia, el Nápoles amplió la cuenta con un penal transformado por Piotr Zielinski.



El partido se calmó, el Nápoles no aceleró más y Osimhen fue cambiado por el argentino Gio Simeone en el 80, recibiendo los aplausos de los 'tifosi'.



El partido entre Nápoles y Eintracht se había visto precedido de momentos de tensión por el veto de las autoridades locales a la venta de entradas para hinchas visitantes, por temor a incidentes violentos.



Al menos seis centenares de aficionados del Eintracht viajaron pese a no tener entrada, constató una periodista de la AFP. Horas antes del partido hubo enfrentamientos entre ultras alemanes y la policía en una plaza de la ciudad, pero la situación fue pronto controlada.