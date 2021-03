Neymar será baja del París Saint Germain ante el Barcelona por los octavos de la Liga de Campeones

Francisco Henao

Neymar, lesionado en un aductor, no estará disponible con el París Saint-Germain para el partido de vuelta de octavos de final de Liga de Campeones contra el Barcelona, el miércoles, anunció este martes el club.



Neymar "continuará su trabajo de recuperación individual. Un nuevo análisis de la situación será hecho en los próximos días" , explicó el PSG en su boletín médico.



El delantero brasileño "ha reanudado el entrenamiento parcial con el grupo la semana pasada" , precisó el club, pero no está listo para un partido como éste.



El número diez del PSG es baja desde el pasado 10 de febrero en la victoria en Caen (L2) en Copa de Francia (1-0) , cuando contrajo una lesión en el aductor izquierdo.



Esta nueva lesión le había privado ya del partido de ida contra su antiguo club, ganado por 4-1 por el PSG.



Desde su fichaje en 2017 a precio de oro (222 millones de euros, 263 millones de dólares) , "Ney" se ha perdido a menudo partidos cruciales de Liga de Campeones.



En 2018, se perdió la vuelta de octavos de final frente al Real Madrid (derrotas por 2-1 en el Parc des Princes, y por 3-1 en la ida) debido a un esguince del tobillo derecho, acompañado de una fisura del quinto metatarsiano de un pie.



El año siguiente, fueron las dos confrontaciones contra Manchester United (victoria por 2-0 en Old Trafford y derrota por 3-1 en casa) , también en octavos, las que se perdió, debido a una lesión en el pie derecho.



En cada ocasión, el PSG fue eliminado. Pero en 2020, su excelente forma permitió al PSG alcanzar la final de Champions por primera vez en su historia, perdida frente al Bayern Munich en agosto (1-0).



Esta epopeya permitió a Neymar sentirse bien en París, expresando su deseo de prolongar su contrato que expira en 2022.



El delantero italiano Moise Kean, con covid-19, está en cuarentena y también será baja, igual que el lateral español Juan Bernat, lesionado en una rodilla.