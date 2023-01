Neymar no jugará ante el Châteauroux para tratar su lesión del Mundial de Qatar 2022

La estrella brasileña del París Saint-Germain Neymar no disputará los treintaidosavos de la Copa de Francia, el viernes ante el Châteauroux, para "tratar la grave torcedura de tobillo" que sufrió en el Mundial, señaló este jueves su técnico Christophe Galtier.



"La ausencia de Neymar estaba prevista desde hace un tiempo. Los jugadores que fueron a la Copa del Mundo han estado seguidos por nuestro equipo médico y hemos decidido que 'Ney' sea tratado de su grave torcedura de tobillo", precisó Galtier en la conferencia de prensa previa al partido.



El brasileño se lesionó en el tobillo en el primer partido del Mundial, contra Serbia, antes de regresar en octavos, marcando un gol ante Corea del Sur. La Seleçao fue eliminada en cuartos por Croacia.



El club parisino no podrá contar con ningún miembro de su trío ofensivo estelar porque Lionel Messi regresó a los entrenamientos el miércoles y Kylian Mbappé está de vacaciones.



El delantero francés y el lateral derecho marroquí Achraf Hakimi tienen unos días de descanso tras haber regresado a los entrenamientos justo después de la finalización del Mundial.



Frustrado por la eliminación contra Croacia, Neymar fue expulsado en la victoria 2-1 contra el Estrasburgo el 28 de diciembre, recibiendo una primera tarjeta amarilla por un manotazo involuntario en el rostro de Adrien Thomasson (minuto 61) y una segunda cartulina (62) por simulación en el área del equipo rival.



Galtier señaló que no está "preocupado". "Tenemos un Neymar igual al de principio de temporada. Estuvo muy decepcionado y ahora está muy implicado, pero hay que tener cuidado con su estado físico", dijo.