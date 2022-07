Néstor Lorenzo se coronó campeón con Melgar del torneo apertura de la Liga peruana

Nestor Lorenzo, nuevo técnico de la Selección Colombia, se coronó campeón del torneo apertura de la Liga peruana con el Melgar FCB este domingo. El estratega sueña con el mismo éxito con la 'Tricolor'.



El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo consiguió el empate en la calurosa ciudad de Sullana (norte de Perú) y ganó el primer torneo de la temporada local. Además, se clasificó para la Copa Libertadores de América de 2023.



"La sensación es de un sueño cumplido. Le dijimos a los jugadores que lograríamos cosas grandes y se consiguió. Fue un partido muy disputado, accidentado y difícil, pero gracias a Dios se pudo coronar una campaña muy buena en rendimiento y resultado", comentó el técnico argentino luego de conseguir el título.



Con el empate, el Melgar sumó 41 puntos y aventajó en una unidad a Sport Huancayo que venció 3-2 a domicilio a Sport Boys y llegó a 40 puntos.



En efecto, Lorenzo se despedirá del Melgar el miércoles, cuando el conarequipeño reciba al Deportivo Cali en partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana, tras igualar sin goles en la ida.



Por otro lado, este domingo en el partido ante el Alianza Atlético, el delantero paraguayo Adrián Fernández del equipo local quedó inconsciente tras chocar su cabeza contra la de un rival en un salto y fue trasladado a un hospital de Sullana.



Lorenzo le queda de compromiso con el club peruano el partido de vuelta de Copa Suramericana contra el Deportivo Cali en la ciudad de Arequipa. Una vez finalice la fase de octavos, el seleccionador asumirá el mando de la 'Tricolor'.

"Me toca un reto muy difícil que lo asumo con mucha ilusión que es la selección de Colombia. Ojalá las cosas me salgan como me salieron acá, con tiempo y trabajo", comento Lorenzo.



Los primeros compromisos de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia son los amistosos frente a México y Guatemala en el mes de septiembre.

¡Felicitaciones Néstor Lorenzo! 🏆



Felicitamos a nuestro D.T. por la obtención del Torneo Apertura de la Primera División del Perú con su club el Melgar de Arequipa



🤙👏 pic.twitter.com/DVL9MosdVn — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 3, 2022