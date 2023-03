Nápoles sigue rumbo al 'Scudetto'  y Juventus derrotó a Inter en el 'Derby' de Italia

El Nápoles sigue su camino imparable hacia el tercer 'Scudetto' de su historia y el primero en 30 años después de golear 4-0 al Torino (11º), este domingo en la 27ª jornada de la Serie A, en la que la Lazio ganó 1-0 el derbi a la Roma.



Con ese triunfo, la Lazio se puso segunda en la clasificación, ahora con dos puntos más que el Inter de Milán (3º), que en el último partido del día perdió 1-0 en casa ante la Juventus (7ª) en el llamado 'Derbi de Italia'.



Los tantos del Nápoles en su cómodo triunfo los anotaron el nigeriano Victor Osimhen (9 y 51), el georgiano Kvicha Kvaratskhelia (35, de penal) y el francés Tanguy Ndombelé (68).



A falta de 11 jornadas para el final del campeonato, el Nápoles aventaja en 19 puntos a la Lazio y en 21 al Inter, unas diferencias que parecen ya insalvables.



No se habían disputado aún 10 minutos, cuando el polaco Piotr Zielinski sacó un córner y Osimhen se elevó por encima de los defensas para cabecear cruzado a la red (9) y poner el primero del Nápoles este domingo.



Después de que el paraguayo Toni Sanabria estrellase un balón en el palo que hubiese supuesto el empate, el Nápoles anotó el segundo, desde el punto de penal por medio de Kvaratskhelia después de una falta cometida sobre el joven extremo georgiano de 22 años (35).



La sentencia llegó a la vuelta de vestuarios. Oshimen anotó el tercero tras recibir un centro del uruguayo Mathías Olivera (51) y Tanguy Ndombelé anotó el cuarto tras recibir la asistencia de 'Kvaradona' (68).



Con este doblete, Osimhen se afianza al frente de la clasificación de máximos goleadores de la Serie A con 21 goles, por los 14 de su primer perseguidor, el argentino del Inter Lautaro Martínez. Kvaratskhelia ya es tercero con 12 realizaciones.



"Nadie se merece esto más que los hinchas del Nápoles. Estoy feliz por ponerles una sonrisa en el rostro", declaró a DAZN Osimhen.

- La Roma sucumbe con diez -

En el Olímpico de la capital, la Lazio ganó 1-0 el pulso ante una Roma que jugó con diez durante una hora.



En la primera vuelta, la victoria ya había sido para la Lazio por el mismo resultado. Esta vez el gol del triunfo lo firmó Mattia Zaccagni (minuto 65), para que su equipo aumentara a cinco puntos su ventaja sobre la Roma (5ª), el primer equipo fuera de la zona de Liga de Campeones.



La Roma había quedado muy herida en el 32 por la segunda amonestación del partido al defensa brasileño Roger Ibáñez, que ya había sido protagonista negativo en la primera vuelta con un error en el gol que provocó entonces la derrota de los suyos.



El arquero portugués Rui Patricio permitió a la Roma mantenerse en el partido con varias intervenciones de mérito, pero el gol de Zaccagni fue suficiente para la derrota de su equipo.



En el 67, una revisión en el VAR anuló un tanto en contra de Nicolo Casale, que hubiera supuesto el empate provisional pero que no subió al marcador finalmente.



"Anoche me costó conciliar el sueño. Esto supone una emoción única, me alegro mucho por nuestra gente. Hoy el estadio era un espectáculo", se alegró el técnico de la Lazio, Maurizio Sarri.

- El 'Derbi de Italia', para la Juventus -

En el cierre de la jornada en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, la Juventus ganó 1-0 como visitante al Inter, gracias a un solitario tanto del serbio Filip Kostic en el 23, que fue validado después de cuatro largos minutos de análisis en el VAR.



El equipo turinés, muy herido desde enero por una penalización de quince puntos debido a fraudes contables, continúa remando contracorriente y, aunque sigue séptimo, se aproximó este fin de semana a siete puntos de la zona de Liga de Campeones, que marca el AC Milan (4º), derrotado el sábado 3-1 en Udine.



En otros partidos del domingo, la Sampdoria (19º) abandonó el puesto de colista tras vencer 3-1 al Hellas Verona (18º), mientras que la Fiorentina (9º) venció por 1-0 al Lecce (15º).