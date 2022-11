Tras un gol agónico de Gareth Bale en el tiempo extra, Los Angeles FC derrotó el sábado 3-0 en la tanda de penales (3-3 en el tiempo reglamentario) al Philadelphia Union en una taquicárdica final de la MLS y conquistó el primer título de su historia. El colombiano 'Chicho' Arango fue titular para los Angeles.



El delantero mexicano Carlos Vela, líder del Los Angeles FC (LAFC) desde su entrada en la MLS en 2018, alzó frente a sus aficionados del estadio Banc of California el deseado primer título de clubes de su carrera.



El LAFC, que hospedaba la final por ser el mejor equipo de la fase regular, se adelantó dos veces en el marcador por mediación del estadounidense Kellyn Acosta y el colombiano Jesús Murillo en los minutos 28 y 83.



El Union igualó por mediación del húngaro Dániel Gazdag y el inglés Jack Elliott en el 59 y 85.



En un caótico final del tiempo extra, el arquero canadiense del LAFC Maxime Crépeau se lesionó de gravedad y fue expulsado por una falta fuera del área contra Cory Burke.



Tras la entrada del arquero suplente John McCarthy, Elliott anotó el 2-3 para el Union en el minuto 120+4 desatando el pánico en las gradas angelinas pero solo cuatro minutos después Bale, que había entrado al campo en el tiempo extra, apareció para cabecear a gol y enviar la final a los penales.



El LAFC comenzó la tanda fallando un penalti, obra del español Cristian Tello, pero el arquero John McCarthy se convirtió en el héroe local atajando dos lanzamientos del venezolano José Martínez y al alemán Kai Wagner.



El español Ilie Sánchez convirtió el penal decisivo para el LAFC que desató el júbilo entre sus más de 22.000 espectadores.



Bale, que no jugaba desde el 2 de octubre, no llegó a lanzar penalti pero fue de nuevo providencial en una final, a menos de tres semanas de que lidere a la selección de Gales en su histórico regreso a una Copa del Mundo.



- Una final de infarto -

El LAFC, apoyado desde el palco por célebres accionistas del equipo como Magic Johnson o Will Ferrell, se apartó definitivamente de la sombra del vecino Galaxy, el equipo más laureado de la MLS.



Tras quedar fuera de playoffs en 2021, el equipo resurgió de la mano del técnico debutante Steve Cherundolo y las aportaciones clave de Vela, recuperado de dos años de problemas físicos, y el colombiano Cristian Arango, máximo goleador del equipo.



Cherundolo ni siquiera necesitó en la fase decisiva de la temporada de Bale ni tampoco del italiano Giorgio Chiellini, el otro fichaje estrella del año, que no saltó al césped en la final.



Tras celebrar una dulce eliminación del Galaxy en playoffs, al LAFC solo le separaba del trofeo el rocoso Philadelphia Union, el mejor equipo de la Conferencia Este.



El LAFC resintió la presión en varias fases del juego pero encontró su primer gol en una falta lanzada por Acosta que, tras rebotar en la barrera, confundió al jamaicano Andre Blake y significó el 1-0.



Con Bale calentando en la banda desde la media parte, el Union igualó la final en el minuto 59 en un error de la defensa angelina que aprovechó el húngaro Gazdag, en el primero de los numerosos sustos que vivieron las gradas del Banc of California.



El LAFC pasó por una fase de numerosas imprecisiones pero volvió a ponerse por delante en el minuto 83 en otra acción a balón parado.



Vela lanzó un saque de esquina hacia la potente irrupción en el área de Murillo, que cabeceó a la red.



Pero el festejo adelantado del LAFC fue interrumpido solo dos minutos después cuando el Union colocó el 2-2 en un saque de falta al corazón del área que el central Jack Elliott cabeceó anticipándose a sus defensores.



A los siete minutos del tiempo extra, Cherundolo relevó al capitán Vela e introdujo a Bale, ovacionado por las gradas.



Cuando solo faltaban 10 minutos para la tanda de penales, el LAFC sufrió la expulsión de su arquero, Maxime Crépeau, por derribar fuera del área a Cory Burke tras una mala cesión desde la defensa.



El arquero, internacional con Canadá, tuvo que ser retirado del césped por una lesión aparentemente de gravedad que podría apartarle del Mundial de Catar.



Tras una interrupción de más de 10 minutos, y la entrada del arquero suplente John McCarthy, Elliott puso por delante al Union al aprovechar un rechace en el área en el minuto 120+4.



Cuando se presentía la tragedia en el estadio angelino, Diego Palacios lanzó un centro al área y Bale se elevó por encima de Elliott para anotar el 3-3 y rescatar a su equipo por primera vez en la temporada.



McCarthy se erigió después en el héroe de los penales y acabó siendo reconocido con el premio MVP de la final.