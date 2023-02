Millonarios igualó frente a la Católica por la ida de la fase II de la Copa Libertadores

El ecuatoriano Universidad Católica empató 0-0 con el colombiano Millonarios en el partido de ida que sostuvieron el jueves en Quito, por la segunda fase de la Copa Libertadores-2023.



'Millos' se alzó con un valioso punto de visitante de cara al compromiso de vuelta que se jugará el 2 de marzo en la cancha de El Campín en Bogotá, que la Católica pisará con las apuestas en contra.



El triunfador de la llave enfrentará en la tercera rueda al ganador de los cotejos entre el brasileño Atlético Mineiro y el venezolano Carabobo, que igualaron 0-0 el miércoles.



Siendo de los clubes colombianos más condecorados y con más participaciones internacionales, los embajadores mostraron su linaje ante el 'trencito azul', que en sus 60 años de vida no ha podido ganar el campeonato ecuatoriano.



'Millos' asumió desde el pitazo inicial la tenencia del balón en el choque escenificado en el estadio Rodrigo Paz, el cual se convirtió en el primero entre ambos equipos por torneos de la Conmebol.



El mando futbolístico no fue suficiente para que pudieran vencer los bogotanos, semifinalistas de la Libertadores (en 1960, 1973 y 1974) y de la Copa Sudamericana (2007 y 2012).



La exasperación por la victoria derivó en ásperas escenas durante el tercer cuarto de hora, llevando al árbitro brasileño Braulio Machado a amonestar a dos jugadores de la 'chatoleí' y a uno del 'ballet azul'.



La Católica expuso poco ataque a pesar de colocar un tridente integrado por el criollo Arón Rodríguez, el paraguayo Cristian Colmán y el panameño Ismael Díaz, que si bien generó más remates al fondo nada fue hacia la portería.



- Sin talento -

Las dos escuadras no exhibieron ingenio para idear claras opciones de gol que alarmen a sus arqueros, que ni se desmelenaron durante el juego con el que los clubes hicieran su estreno en la Libertadores de 2023.



Millonarios tuvo una mejor circulación sobre el gramado dejando percibir que lleva ritmo, cuando la Católica sostuvo su último partido oficial en octubre pasado por el certamen nacional de 2022, en el que se ubicó segundo en la tabla acumulada con 56 puntos en 30 partidos al hacer una buena campaña de la mano del técnico argentino Miguel Rondelli.



El 'trencito azul', ahora dirigido por el español Igor Oca, prefirió replegarse en el segunda tiempo a la espera de confusiones del contrario para abalanzarse hacia la valla defendida por Alvaro Montero, a quien 'san palo' le salvó al minuto 62 al evitar que se anide un cabezazo de Kevin Minda.



El timonel de 'Millos', el cafetero Alberto Gamero, renovó la línea ofensiva a los 73 minutos, sustituyendo a Daniel Cataño por Yúber Quiñones y a Leonardo Castro por Jader Valencia, pero resultó tarde para acometer con fortaleza. Luego hizo tres cambios más, pero igual el resultado quedó inalterable.



El elenco embajador mantiene así su invicto desde 1962 ante equipos ecuatorianos por la Libertadores.